One Punch-Man: presto in arrivo un annuncio importante

One-Punch Man è un manga dal successo incredibile grazie al numero di appassionati che lo segue. La serie di ONE presenta infatti una delle fandom più vaste e sempre in crescita di sempre. Grazie ai suoi combattimenti selvaggi e alla straordinaria arte, la serie di supereroi è una delle preferite dai fan. Il mangaka Yusuke Murata ha sicuramente ricreato un mondo che ha fatto innamorare tutti quanti.

Presto, l’illustratore concluderà l’arco in corso di One Punch-Man dopo anni di lavoro. E secondo Murata, l’uscita andrà in diretta insieme a un annuncio piuttosto grande.

Il mangaka stesso, attraverso Twitter ha condiviso la notizia con i follower che erano in attesa del capitolo 168 di One Punch-Man. Proprio in questa occasione Murata ha scritto che c’è anche un grande annuncio da fare.

Ha continuato dicendo che il nuovo capitolo di One-Punch Man è stato ritardato di alcune ore. Quindi il suo rilascio sarebbe avvenuto contemporaneamente a questo grande annuncio. Per ora i fan devono aspettare per vedere cosa succede.

Secondo Murata, la rivelazione andrà in diretta alle prime ore di giovedì 18 agosto. Naturalmente, questa anticipazione ha mandato il fandom in delirio poiché molti sono ansiosi di scoprire cosa sta succederà a One-Punch Man. E, naturalmente, molti stanno incrociando le dita per una nuova stagione di anime.

Dopotutto, One-Punch Man non ha approfondito nessun nuovo anime dalla conclusione della seconda stagione. L’ultima uscita dell’anime risale a luglio 2019. Questo finale è arrivato dopo il lancio della prima stagione di One-Punch Man alla fine del 2015.

Chiaramente, la serie è solita prendersi lunghe pause tra le stagioni. C’è da dire però che almeno aveva confermato la lavorazione della seconda stagione un anno dopo la fine della prima stagione. Ad oggi, non c’è stata nessuna dichiarazione circa la terza stagione di One-Punch Man, quindi molti fan sono impazienti e soprattutto curiosi di conoscere il futuro della serie.