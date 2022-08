One-Punch Man ha finalmente concluso l’incredibile epopea dedicata a Garou e Saitama, con il nuovo capitolo che ha mostrato un nuovo livello di potenza del protagonista, elevandolo ad una sorte di Divinità.

L’arco narrativo riguardante l’Associazione dei Mostri è stato veramente longevo e alla fine si è concluso con un’incredibile scontro tra Saitama e Garuo, donando una nuova svolta nel franchise.

Lo scontro tra queste due potenze è stato davvero esaustivo e negli ultimi capitoli il protagonista si è rivelato davvero incredibile, con alcune mosse e attacchi decisamente fuori dal normale.

Nel corso della battaglia Garou e Saitama hanno raggiunto un livello sempre più alto di potenza, dimostrando di essere due dei guerrieri più forti dell’universo. Anche se la storia non è completa e potrebbero arrivare delle sorprese.

One-Punch Man: Saitama raggiunge un livello di forza “Divino”

Il capitolo 166 di One-Punch Man ha visto il temibile villain lanciarsi ancora una volta sull’avversario, che dimostra nuovamente di essere superiore a chiunque gli si pari davanti, riuscendo a respingere qualsiasi minaccia.

Qui abbiamo nuovamente la dimostrazione che Saitama accresce sempre di più il suo livello combattivo davanti alle difficoltà, ponendosi come un vero e proprio Dio. La sua vera natura non è ancora stata rivelata e per quanto ne sappiamo la sua forza potrebbe essere addirittura illimitata.

Garou, che inizialmente aveva “preso in mano” la situazione si rende conto che sconfiggere Saitama è impossibile e le sue doti di certo non permettono nemmeno di tenerlo testa dato che l’eroe pelato è di un altro pianeta. Saitama ha una forma divina e illimitata.

Anche se nelle prime battute Garou ha cercato di tener testa al nemico copiando le sue mosse, quest’ultimo ha preso da subito le redini dello scontro, dimostrando con delle nuove mosse la sua superiorità in tutto e per tutto, ponendosi come un’entità altamente inarrivabile.

Questo alimenta la teoria nella quale Saitama non è umano e molto probabilmente arriva da un altro Pianeta. Possiamo anche pensare che l’eroe si sia allenato con una divinità assoluta, che ha fatto raggiungere al guerriero una forza illimitata e capace di svilupparsi e crescere nel corso del tempo.