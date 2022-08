One Piece: Eiichiro Oda mostra la sua stanza in una recente intervista!

One Piece: Eiichiro Oda mostra la sua stanza da nerd in una nuova intervista!

One Piece è ormai entrato nel vivo del suo arco narrativo finale, annunciato dallo stesso autore nel corso del mese di luglio.

Dopo aver dedicato ormai 25 anni alla sua creatura, il celebre mangaka ha deciso di chiudere le avventure dei Mugiwara, lasciando il pubblico con una vena agrodolce. Oggi però a discapito di questo abbiamo l’occasione di visitare la camera del sensei durante una nuova Intervista.

Non potevamo aspettarci di meglio in realtà: l’autore ovviamente ha arredato camera sua come se fosse il mondo di One Piece, aggiungendo oggetti colorati dedicati e numerose action figure altamente importanti e interessanti.

L’epopea piratesca è iniziata nel lontano 1997 e nessuno si sarebbe aspettato che il manga sarebbe diventato uno dei più grandi successi della rivista Weekly Shonen Jump.

Nonostante gli appassionati siano comunque tristi per quanto riguarda la fine della storia, ovviamente è consapevole di quanto fatto dal sensei Oda che da sempre è andato oltre ai classici canoni di lavoro, dedicando la sua vita a quanto più amava.

Nell’impostazione riguardante l’arco narrativo finale del manga Oda si è concesso un mese di pausa, sia per ripristinare la sua salute sia per dedicarsi alla famiglia senza ulteriori stress mentali e creativi.

In occasione della nuova ondata di One Piece, l’account Twitter Outlets non solo ha colto l’occasione per addrentarsi nella casa dell’autore della saga attraverso un nuovo video dedicato, ma ha anche mostrato è discusso degli oggetti presenti all’interno della dimora, compresa la statua del leggendario artista marziale Bruce Lee:

One Piece: Eiichiro Oda mostra la sua stanza da nerd!

A video showing Oda's living room. pic.twitter.com/zcCCSXKC9k — OROJAPAN (@Orojapan1) August 10, 2022

From the TV show today

– Oda's collaboration drawing between Nika and Japanese comedian Sanma.

– Projection-mapping football field is found in his lobby.

– Oda's manuscript about Green Bull

– Life-sized Bruce Lee is located in Oda's living room. (4 thousand dollars)😂 pic.twitter.com/xEiZMaepC9 — sandman (@sandman_AP) August 10, 2022

Come sapete il sensei non è solamente impegnato con la stesura del manga visto che recentemente ha anche partecipato al nuovo lungometraggio One Piece: RED, attualmente presente nelle sale nipponiche. Inoltre Oda sta supervisionando anche la produzione del live-action dedicato al franchise.

Il lavoro riguardo quest’ultimo è altamente delicato, vista l’enorme valenza della saga e gli scorsi insuccessi di Netflix al riguardo. Death Note è uno dei tanti e il pubblico ovviamente non spera nella stessa fine.

Qual è la cosa più bella e curiosa che avete visto nella camera del mangaka Eiichiro Oda?