One Piece: ecco come sarebbero i Pirati delle Cento Bestie in età infantile

I Pirati delle Cento Bestie sono sicuramente uno degli ostacoli più grandi che i Mugiwara abbiano mai affrontato, specie se parliamo di potenza combattiva.

Come ben sappiamo la Guerra per Wano è stata conclusa all’interno del manga mentre continua inesorabile nella sua versione anime.

Intanto che si attende una fine animata sono state diffuse delle nuove immagini direttamente dalla mano di Eiichiro Oda, che si è dilettato a mostrare una versione inedita della Ciurma di Kaido: Black Maria, King, Queen e altri protagonisti sono stati mostrati nella loro versione infantile.

Kaido e i Pirati delle Cento Bestie governano con il pugno di ferro l’Isola di Wano da anni ormai, diffondendo tra il popolo odio e paura. I membri sono altamente potenti e i loro Frutti del Diavolo fanno la loro parte: tutti sono capaci di mutarsi in animali.

Forse, da come sicuramente saprete Kaido è capace di assumere la forma di un drago mentre i restanti membri della Ciurma mostrano delle forme diverse ma altrettanto potenti e temibili.

Il profilo Twitter Shonen Leaks ha “spoilerato” la nuova illustrazione di Eiichiro Oda che immagina alcuni dei villain più forti di One Piece come bambini, dipingendo un’immagine completamente nuova della tirannia incontrastata negli anni Kaido e i suoi pirati:

One Piece Volume 103 Leaks

New ODA sketch of Beast Pirates as 9years old kids #OPSpoilers pic.twitter.com/7vNeztkwZr — Shonenleaks (@shonenleaks) August 2, 2022

Con la conclusione della Guerra per Wano Oda ha iniziato i suoi lavori per quanto riguarda l’arco finale del manga, annunciato dopo ben 25 anni.

Il plot twist inerente al nuovo Ammiraglio Ryukugyo è stato davvero impattante visto che ha rivelato i poteri di Momonosuke scatenati durante la battaglia insieme ai Nove Foderi Rossi, in contrasto alla Marina appunto.

Anche se non abbiamo nessuna conferma riguardo al villain principale di questa nuova saga la carne al fuoco è tanta e senza ombra di dubbio il divertimento e il mistero sarannoo assicurati.

Inoltre sempre su Twitter, tramite il profilo New World Artur, abbiamo l’occasione di ammirare due nuove immagini promozionali per il film One Piece: Red che offrono un prima occhiata ai nuovi look dei Mugiwara per il ritorno del film e l’incontro prossimo con Shanks Il Rosso e sua figlia Uta: