One Piece: Momonosuke ha sbloccato un nuovo potenziale

One Piece ha finalmente fatto il suo ritorno dopo il mese di pausa concesso a Eiichiro Oda per lavorare sull’arco narrativo finale. Dopo la guerra di Wano, i pirati di cappello di paglia si trovano ancora sull’isola a recuperare e a festeggiare per la vittoria su Kaido.

Tuttavia si presenta una nuova minaccia che arriva ai confini della nazione isolata, e si tratta dell’ammiraglio Ryokugyu. Quello che vuole è la testa di Rufy. Ma a bloccare la sua avanzata ci pensano i novi foderi rossi, Yamato e Momonosuke. Il nuovo Shogun e si fa avanti ad affrontare la minaccia coraggiosamente.

Nel nuovo capitolo Momonosuke mostra alcuni seri cambiamenti e pare che questi porteranno alla sopravvivenza dei residenti di Wano Country.

L’ammiraglio Ryokugyu è arrivato nella terra di Wano, per catturare Rufy ed è molto determinato al punto che non fa distinzioni su chi si mette sulla sua strada per cercare di fermarlo. Con le sue abilità del Frutto del Diavolo Foresta Foresta, che permettono di trasformarsi in una vera e propria foresta, i Nove Foderi Rossi e Momonosuke, stanno facendo del loro meglio per fermarlo.

Sebbene Kaido dei Pirati Bestia fosse un mostro, era la ragione principale che ha tenuto lontane le principali minacce come Ryokugyu. Ma fortunatamente per Wano, Momonosuke ha apparentemente acquisito un pieno controllo della sua forma di drago, scatenando un attacco abbastanza simile a uno dei colpi più potenti di Kaido.

Di fatto riesce persino a ridurre in cenere il corpo di Ryokugyu. Tuttavia il marine riesce a rigenerarsi grazie alle sue abilità.

Momonosuke è cresciuto molto dai primi giorni dell’Arco di Wano, lanciato nel futuro da bambino e diventato alla fine diventato un uomo nella lotta contro i Pirati Bestia.

Ricordiamo che il 6 agosto 2022 debutterà in Giappone One Piece Film: Red, il nuovo lungometraggio incentrato su Shanks. Inoltre in occasione di questo evento importante, la serie animata trasmetterà alcuni episodi che si collegheranno al film.