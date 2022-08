Black Clover: il manga ritorna con un salto temporale!

Ci sono voluti alcuni mesi, ma finalmente Black Clover è tornato! Yuki Tabata ha ripreso la serializzazione del suo manga questa settimana dopo la lunga pausa di tre mesi all’inizio di quest’anno. Ora, tutti gli occhi sono puntati all’orizzonte mentre Black Clover si spinge nel suo atto finale e il suo grande ritorno ha confermato che i nostri eroi hanno affrontato un salto temporale.

La novità è stata confermata nelle prime pagine del nuovo capitolo di Black Clover. Si scopre che sono passati 15 mesi interi da quando si è tenuto lo scontro di Spade Kingdom. Durante quel periodo, i cavalieri magici stanno investendo molte risorse per ricostruire i Clover e Heart Kingdoms.

Questo salto temporale era molto atteso prima del ritorno di Black Clover, anche se non vi era nessuna certezza su quanto tempo sarebbe passato. Più di un anno quindi è una quantità ragionevole di tempo per riprendersi dalla situazione di Spade Kingdom. Seppur poco più di un anno di tempo trascorso, i protagonisti del manga sono chiaramente cresciuti. Asta, per esempio, ora ha 18 anni dopo aver affrontato Lucifero quando ne aveva solo 17.

Questo nuovo capitolo che sancisce il ritorno di Black Clover ha seminato quello che accadrà e ci sono molte vicende da analizzare prima che il manga si concluda. L’assenza e il ritorno di Julius dovrebbe mettere i fan in difficoltà data la sua vera identità, e questo non significa nemmeno menzionare che Yuno è via per una missione.

Asta è il protagonista principale e viene abbandonato da neonato con Yuno nello stesso giorno presso la stessa chiesa. Da allora sono inseparabili. Fin da bambini si promettono di diventare i prossimi Wizard King. La loro differenza di capacità però è evidente. Yuno è abile in campo magico. Asta invece non è proprio capace di usare la magia. La magia però è tutto in Black Clover, dunque Asta si allena ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà, si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.