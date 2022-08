Con l’ingresso della CGI molti appassionati di anime, manga e animazione in generale sono rimasti abbastanza delusi, visto che spesso l’uso della tecnica a loro detta “rovina” numerose storie cult, oltre che deturpare la “classica” animazione in 2D. Trigun Stampede sarà uno di questi.

Ci sono sempre stati comunque, esempi in cui la CGI ha dato i suoi frutti, ed è stata anche ben accolta dagli appassionati, come ad esempio il reboot Lupin III – The First. Altri sono stati proprio stroncati da critica ed appassionati, come accaduto con la serie animata di Berserk del 2016.

Trigun Stampede sarà prodotto e animato in CGI dallo Studio Orange, che riporterà in auge la serie cult per eccellenza degli anni ’90.

All’Anime Expo di quest’anno il creatore del manga Yasuhiro Nightow, era presente insieme al produttore Kiyotaka Waki e al produttore Katsuhiro Takei, per rispondere alle domande del pubblico. A tal proposito il team ha discusso anche della difficoltà artistica inerente a questo progetto:

“Abbiamo iniziato con Nightow per idealizzare e disegnare i personaggi della serie. Nonostante tutto, questi concept non andavano bene per essere inseriti direttamente nell’anime, e avevamo bisogno di una soluzione. Quindi, il regista Muto si è preso il tempo di capire e interpretare i disegni prima di affidarli agli animatori”.

Trigun Stampede: la produzione parla del complesso passaggio alla CGI

Oltre a questa domanda il creatore Nightow ha anche approfittato che la nuova serie si distaccherà da quella precedente prodotto da Madhouse:

“Mentre stavano lavorando a questa nuova versione di Trigun vedevo il team che lo riorganizzava, lo ristruttura, lo ridisegnava e lo approfondiva degnamente. Sostanzialmente stavano anche cercando di aumentare la qualità della serie. Pensavo che una volta concluso sarebbe stato diverso e invece no, il cuore dell’opera batte ancora: questo è Trigun mi sono detto. Voglio che il pubblico sappia quanto ci tengo a questa nuova serie e voglio che tutti la guardino per provare le mie stesse emozioni. In fondo, se ci pensate, anche questa cosa fa parte dell’anime stessa di Trigun no?”.

