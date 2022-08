Nel medium di intrattenimento inerente agli anime e ai manga, ricordiamo che esiste una sfaccettata e vasta “fornitura” di personaggi creati nel corso del tempo, capaci di colpire il pubblico come non mai.Ma quali sono i Protagonisti Anime e Manga Shōnen meglio scritti di sempre? Alcuni sono diventati immortali e con gli 11 Protagonisti (Anime e Manga) meglio scritti di sempre andiamo a citare i più profondi e sfaccettati in senso scritturale.

I manga dal target Shōnen sono veramente numerosi e quindi è sempre difficile stilare una classifica del genere, visto anche i fattori da considerare. Non per questo ci fermeremo ovviamente e discuteremo comunque degli 11 Protagonisti (Anime e Manga) meglio scritti di sempre!

Tendiamo a precisare che all’interno della classifica saranno presenti i personaggi comprensivi dei manga col target Shōnen valenti di una scrittura più precisa e volta all’evoluzione del personaggio, non considerando forza e valore storico e iconico del protagonista.

In questo caso il “soggetto” e la scrittura del protagonista sarà messo sotto una lente di ingrandimento tralasciando le caratteristiche citate antecedentemente. Ulteriori classifiche dedicati ai manga Spokon, Battle Shōnen o altro arriveranno in seguito.

Protagonisti Anime e Manga Shonen meglio scritti di sempre!

Joe Yabuki (Ashita No Joe) Light Yagami (Death Note) Eikichi Onizuka (Shonan junai gumi) Eren Yeager (Attack on Titan) Vash The Stampede (Trigun) Hoshi Ittetsu (Tommy La Stella dei Giants) Joseph Joestar (Jojo – Battle Tendency) Ryo Saeba (City Hunter) Kenshin Himura (Kenshin – Samurai Vagabondo) Akira Fudo (Devilman)

10. Akira Fudo (Devilman)

Akira Fudo è un personaggio profondo e tormentato da prima che il Demone Amon si impossessasse di lui. Descritto come un ragazzo dal cuore d’oro, timido e pauroso per certi versi, queste sue caratteristiche lo renderanno un Demone buono, riuscendo a gestire la psiche della creatura che si impossessa di lui.

Quest’ultima sarà usata come arma per combattere la minaccia che incombe sulla terra. Go Nagai ha creato un personaggio ben scritturato: la sua evoluzione, insieme ai dialoghi e l’interconnessione col lettore, pone una figura giovanile attuale ancora oggi. La solidità e la valenza del personaggio appunto, è data dalla sua scrittura e la sua base iniziale.

9. Kenshin Himura (Kenshin – Samurai Vagabondo)

i Protagonisti Anime e Manga Shonen

Shinta (il vero nome del personaggio nella serie) cresce con il suo mentore Seijūrō Hiko, l’uomo che lo ha salvato da morte certa. Inizialmente intrapresa la strada del sicario, successivamente Kenshin decide di redimersi aiutato i più deboli in giro per il mondo.

Una figura leggendaria che è entrata nel cuore di tutti grazie alla sua profonda scrittura, scaturita anche da una forte empatia che il personaggio crea con il pubblico. Anch’esso riesce a resistere nel tempo, abbracciando nuove generazioni con la sua poetica.

8. Ryo Saeba (City Hunter)

In questa classifica di certo non poteva mancare Ryo Saeba, il celebre detective del manga/anime City Hunter. Beniamino dei ragazzi e degli adulti negli anni ’80/90, Ryo è uno dei protagonisti più iconici di sempre grazie al suo carattere prorompente, attivo e sempre imprevedibile.

7. Joseph Joeastar (Battle Tendency – Jojo)

Per quanto Josuke sia uno dei più amati di sempre (per ovvie ragioni) Joseph Joestar possiede ancora oggi una scrittura solida e carismatica, regalando i momenti più incisivi e divertenti all’interno del franchise.

Per questo il personaggio è stato usato anche da anziano da Haraki, vista la sua forte personalità capace di funzionare sia fuori che dentro il manga sopravvivendo nel tempo e combattendo contro i gusti e il mondo che cambia.

6. Hoshi Ittetsu (Tommy La Stella dei Giants)

Con Hoshi Ittetsu ci spostiamo verso una storia più drammatica e più inclusiva. Tutto quello che gira intorno a questo personaggio sono tematiche forti, che ampliano fortemente il mondo dei manga e degli anime di quel tempo, ovvero i complessi anni ’60.

Temi come la durezza familiare capace di spezzare i sogni e la guerra sono al centro dell’anima di questo personaggio, che ancora oggi si conferma uno dei protagonisti migliori di sempre.

5. Vash The Stampede (Trigun)

i Protagonisti Anime e Manga Shonen meglio scritti di sempre

Vash è una figura altamente complessa ed enigmatica che si evolve in maniera impeccabile nel corso della storia. Inizialmente posto come il solito guerrigliero sbadato e senza freni, Vash si conferma un personaggio romantico e dal cuore nobile, vittima di un passato drammatico e duro, coperto da un volto fatto di sorrisi malinconici.

4. Eren Yeager (Attack on Titan)

Se consideriamo il “fattore sorpresa” Eren Jeager lo centra pienamente, visto che nelle prime stagioni si poneva come un classico personaggio Shōnen con le solite caratteristiche.

Anche se solamente nell’ultima stagione, Eren tira fuori la sua vera natura, la sua ambizione, rivelata magistralmente da Isayama nel corso dei capitoli della storia.

Senza ombra di dubbio Eren rimarrà nella storia del medium per la sua malinconica e sanguinolenta scrittura. Esempio e solidità ineluttabile.

3. Eikichi Onizuka (Shonan junai gumi)

Onizuka prima del cult GTO è stato un meraviglioso personaggio nella spettacolare opera Shonan junai gumi. Le scorribande inizialmente becere del protagonista si trasformeranno in qualcosa di profondo e simbolico, regalando al lettore emozioni uniche.

2. Light Yagami (Death Note)

Light Yagami continua a scalare le classifiche data la sua scrittura ricercata e sfumata, che ancora oggi ammalia tanti lettori e appassionati di anime.

La sua contorta mente è capace di dividere il pubblico in due parti ben distinte, lasciandoli basiti ad ogni sua azione, capace spesso di far riflettere sulla vita e il genere umano.

Non serve dire che queste sono caratteristiche che non si trovano spesso in un personaggio rivolto ad un Shōnen . Light Yagami è una figura complessa e profonda, capace di creare empatia con qualsiasi tipo di pubblico. Veramente esaustiva la sua parte scritturale.

1. Joe Yabuki (Ashita no Joe)

Joe Yabuki ancora oggi è il personaggio meglio riuscito dei manga Shōnen /Spokon, vista la sua enorme influenza sulle opere successive.

La complessità di Joe, un orfano vagabondo senza niente è davvero disarmante e capace di raccontare una storia devastante, cinica, emozionante e dolorosa, tramite i dialoghi, le frasi e i silenzi del personaggio.

Una metafora profonda sulla vita raccontata in maniera perfetta ed immortale, sancisce ancora oggi un punto di partenza per chi vuole iniziare a scrivere una storia, o semplicemente per ammirare qualcosa di unico capace di sopravvivere nel tempo.

Bonus. Taro Sakamoto (Sakamoto Days) – Protagonisti Anime e Manga Shōnen meglio scritti di sempre!

i Protagonisti Anime e Manga Shōnen meglio scritti di sempre

Taro l’assassino viene usato solamente come bonus per il semplice fatto che la sua serializzazione, e quindi anche la sua storia non è ancora completa. Questo non toglie le sue prospettive di crescita visto che Sakamoto Days si conferma la serie di punta di Shonen Jump anche grazie alla scrittura del personaggio.

Ottime aspettative saranno risolte e confermate nel corso del tempo? La qualità della storia e dell’impostazione generale suggerisce di sì.