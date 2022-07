L’ultima parte della stagione finale di Attack on Titan arriverà l’anno prossimo e adatterà finalmente quei capitoli che non sono stati inseriti nella seconda parte della quarta stagione dell’anime.

In occasione del Japan Expo, alcuni membri del team hanno colto l’occasione per discutere dell’evoluzione della computer grafica della serie televisiva, che nel corso del tempo ha avuto un’evoluzione considerevole.

Yabuta è stato raggiunto sia da Hiroshi Seko, autore della sceneggiatura della trasposizione animata, e dal produttore esecutivo Manabu Otsuka.

Qui gli specialisti dell’animazione in computer grafica hanno confermato di essere in ansia per il progetto, anche se successivamente hanno acquisito fiducia:

“Ero nervoso e in ansia ovviamente, quando ho saputo che Wit Studio aveva abbandonato il progetto. Successivamente mi sono sentito al sicuro quando ho saputo che il progetto sarebbe stato realizzato da MAPPA.

Inizialmente non era convinto nel “trasformare” i Giganti in CGI, ma Tetsuro Araki (ex regista di Attack on Titan) mi ha concesso una possibilità dicendomi che mi sarei adattato.

Nella terza parte ci sono più Titani, quindi dobbiamo realizzare una CGI più stabile, ma grazie al talento del team, saremo sicuramente in grado di gestirla”.

Attack on Titan: l’animatore parla dell’evoluzione della CGI della serie

Come accennato gli episodi finali di Attack on Titan sono previsti per l’anno prossimo, con MAPPA che ancora deve rivelare la data di uscita ufficiale, fermandosi solamente ad un gramo “2023”.

Nelle ultime vicende che hanno coinvolto i protagonisti della storia, questi ultimi si trovavano in una situazione poco piacevole e molto complessa da gestire, vista La Marcia dei Colossali capeggiata da Eren.

Il creatore Hajime Isayama ha capovolto le carte in tavola, inserendo delle nuove situazioni che ruotano intorno alla figura di Eren, un personaggio sfaccettato che alla fine si è rivelato una persona diversa da quella presentata antecedentemente, all’inizio della prima stagione.

Oltre la data non ancora confermata non abbiamo nessun’altra notizia da parte di MAPPA, neanche al riguardo del finale. Infatti non sappiamo se sarà adattato tutto alla perfezione, oppure muterà qualcosa in merito alla versione cartacea.

Cosa ne pensate dello stile CG utilizzato nell’ultima stagione dell’adattamento anime di Attack on Titan? Cosa vi aspettate inoltre, dall’ultima parte della quarta stagione?