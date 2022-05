Attack on Titan: l'eleganza del crudo mondo di Hisayama in una collezione di gioielli

Il marchio di moda Mayla Classic sta portando l’eleganza nel crudele mondo di Attack on Titan di Hajime Isayama.

Come riportato originariamente dalla fonte principale, Mayla Classic sta accettando gli ordini per sei modelli di orecchini in edizione speciale basati sui personaggi preferiti dai fan; il set di Eren presenta un design scheletrico, quello di Mikasa richiama la sua iconica sciarpa e la combinazione di colori oro-blu di Armin riflette il colore dei suoi capelli e degli occhi. Gli orecchini di Levi incorporano le Ali della Libertà nel loro design, quelli di Hange fanno riferimento ai suoi occhiali e il look complessivo di Erwin sfoggia una combinazione di colori sobria.

Tutti gli orecchini sono disponibili con o senza piercing e vengono forniti con una speciale custodia e una cartolina a tema. Il prezzo di vendita è di 24.970 yen (circa 197 dollari USA). Gli ordini si chiudono il 28 giugno.

La partnership Attack on Titan x Mayla Classic non è l’unica collaborazione recente per la serie; ha anche collaborato con i Fukuoka Softbank Hawks per creare una linea unica di merchandising a tema baseball, che viene venduta sul negozio online della squadra e sul campo di casa, il PayPay Dome. La collezione comprende magliette, portachiavi, borse e supporti in acrilico che raffigurano Armin come ricevitore, Mikasa come lanciatore, Eren come esterno e Levi come battitore.

Inoltre, il DJ/produttore musicale Steve Aoki e Crunchyroll hanno collaborato al lancio di una nuova linea di abbigliamento di t-shirt e felpe con cappuccio per Attack on Titan, con disegni stampati di Eren, Mikasa, Levi, il Titano Colossale e il Titano Fondatore. Charaditional Toy ha recentemente annunciato anche un set di carte da gioco tradizionali giapponesi basate sulla serie.

Ecco alcune foto. La galleria è immensa e potete visionarla completa qui.

Pubblicata a puntate sulla rivista Bessatsu Shōnen di Kodansha dal 2009 al 2021, la serie Attack on Titan di Isayama ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo, diventando uno dei manga più venduti di tutti i tempi insieme a One Piece di Eiichiro Oda e Dragon Ball di Akira Toriyama.

Wit Studio ha prodotto le prime tre stagioni dell’adattamento anime, mentre MAPPA ha preso il controllo della quarta e ultima stagione: Attack on Titan: The Final Season – Part 3 che debutterà nel 2023.

Attack on Titan è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021. L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga. L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo. La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren. L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.

Attack on Titan è disponibile in streaming su Netflix, Crunchyroll e Amazon Video.