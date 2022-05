Attack on Titan diventa un gioco VR - Un regalo per i veri appassionati

Attack on Titan diventa un gioco VR – Un regalo per i veri appassionati

Attack On Titan, utilizzando l’Unreal Engine 4, diventa un gioco per VR (realtà aumentata) grazie allo sviluppatore indie Slavkaskola. La fortunata serie tratta dal manga di Hajime Isayama si presenta con un nuovo videogioco gratuito che proietta il videogiocatore nel mondo violento dove Eren e compagni svolgono le loro avventure.

Il titolo è stato in sviluppo per un tasso longevo di tempo, e ora una nuova versione è approdata alla portata di tutti gli appassionati del franchise. Il titolo è completamente gratuito e finalmente potrete catapultarvi in prima persona nel disastrato mondo descritto e mostrato all’interno della storia.

L’esperienza sarà immersiva e vera dato che il titolo VR avrà le voci originali dei doppiatori giapponesi e inoltre, location e varie ambientazioni viste nell’anime e nel manga saranno presenti come contorno di un titolo che sembra davvero interessante.

I nuovi aggiornamenti contano un menù principale, un tutorial e una telecamera per i giocatori che non saranno attivi nel gioco; giusto se si vuole guardare il gioco e basta.

Saranno presenti un numero considerevole di Giganti che i giocatori potranno affrontare anche a cavallo, per agevolare un combattimento potenzialmente complesso già di suo.

Dulcis in fundo, i giocatori potranno creare i Giganti manualmente, ed essendo un videogioco in realtà virtuale vi lasciamo intendere quale goduria questo possa comportare. Se siete interessati potete scaricare gratuitamente il gioco sul sito ufficiale dello sviluppatore.

Attack on Titan è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.

L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.