Attack on Titan: ci vogliono più di due anni per completare una stagione? Parliamone

Attack on Titan continua a far parlare di se, successivamente alla conferma ufficiale della terza parte della quarta stagione dell’anime, volta a coprire l’intero arco narrativo finale.

Il pubblico già si chiede se Studio MAPPA riuscirà nell’impresa di mostrare un finale chiaro, poco caotico e meno sfaccettato possibile.

Chi ha letto il manga molto probabilmente è rimasto deluso dalle ultime tavole disegnate da Hisayama, tavole affrettate, confuse e che hanno lasciato innumerevoli questioni in sospeso. Ora nel mirino delle critiche entra anche l’anime.

Il pubblico si è infatti lamentato della lentezza della quarta stagione, che è ormai in produzione da più di 2 anni, se non contiamo anche la terza parte annunciata nel 2023.

Infatti la prima parte è stata pubblicata il 6 dicembre 2020 fino al 29 marzo 2021 in Giappone, per poi fermarsi fino al 9 gennaio 2022, data in cui ha avuto inizio la seconda parte.

A questi rallentamenti sono dovute anche le norme e le conseguenze della pandemia globale COVID-19 ovviamente, che di certo non ha donato ausilio a Studio MAPPA.

Però questa volta non ci sono limiti e il pubblico si è chiesto perché fermarsi con la produzione, visto che la seconda parte poteva essere rilasciata unicamente, piuttosto che suddividere nuovamente il tutto, senza prolungare quindi, inutilmente il finale, che da anni è atteso dal pubblico appassionato.

