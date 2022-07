Attack on Titan: le 7 morti più brutali che abbiamo avuto modo di vedere nella serie

Attack on Titan si appresta a chiudere la sua corsa per quanto riguarda la trasposizione animata nel corso del 2023, con la terza parte dell’ultima stagione della serie tratta dal manga di Hajime Isayama. Ma quali sono di Attack on Titan. 7 MORTI BRUTALI ?

Con il manga che ha già rivelato il finale della sua storia gli appassionati che stanno ancora seguendo l’anime sono assiduamente in attesa degli eventi finali, che si prospettano alquanto disastrosi e veramente fuori dalle righe. Attack on Titan: le 7 morti più brutali tende a racchiudere alcuni degli eventi più disturbanti della serie in vista del ritorno.

Infatti in questa classifica Attack on Titan: le 7 morti più brutali andremo ad esplorare non solo le scene in se, ma anche gli eventi ad esso collegate, visto e considerato che ogni morte ha sempre un disturbante background, anche se frivolo.

La classifica non terrà conto solo del “lato estetico” delle sequenze, ma anche della loro natura e della loro essenza. Sarà valutata anche l’aria di inquietudine e disagio presente in ognuna di esse ed anche la crudeltà con cui sono state pensate, rappresentate ed eseguite.

Attack on Titan: le 7 morti più brutali – SPOILER

Faye Yeager La Prima Squadra di Levi Mike Zacharis Carla Yeager Bertholdt Hannes Marco

7. Marco

Attack on Titan

Tra le morti più scioccanti di sempre sicuramente è presente quella di Marco. In un ragionamento a lucido successivamente ad una battaglia violenta il ragazzo collega alcuni eventi avvenuti in quel luogo, scoprendo un segreto micidiale.

Tre dei suoi compagni di squadra sono dei Giganti altamente pericolosi e per questo Marco viene catturato e giustiziato in maniera violenta e inquietante.

La scena è presente in classifica per via dell’ansia e della nube “tossica” che crea, dato che il ragazzo viene letteralmente fatto divorare da un Gigante sotto gli occhi dei tre traditori.

6. Hannes

La scena riguardante la morte di Hannes è davvero al cardiopalma. In una sequela di azioni volte a sconfiggere il Gigante che si trova davanti a Eren, Mikasa e gli altri assistiamo a delle cose davvero terribili.

Hannes parte in difesa della sua squadra durante la missione volta a proteggere Eren, che quasi si stacca la mano a morsi perché non riesce a trasformarsi e soccorrere il compagno.

Hannes attacca il Gigante inutilmente dato che quest’ultimo lo afferra e lo spezza letteralmente a metà davanti agli occhi di tutti, che inermi vedono il ragazzo spegnersi.

5. Bertholdt

Se siete arrivati qui, sapete benissimo che Bertholdt è il Gigante Colossale. Nelle fasi finali della sua vita il ragazzo dopo essere tornato umano è letteralmente inerme e per questo va incontro ad una morte certa.

Con Eren e gli altri che lo fissano spaventati sanno benissimo che quella è la mossa giusta da fare, ovvero non salvare Bertholdt lasciando che venga divorato da un Gigante.

4. Carla Yeager

Attack on Titan. 7 MORTI BRUTALI

Di certo non poteva mancare una delle morti e sequenza chiave di tutta la serie. Nella prima puntata fin da subito si percepisce la violenza e l’inquietudine del folle e complesso mondo di Attack on Titan.

Successivamente alla distruzione del Wall Maria da parte del Gigante Colossale l’equilibrio degli esseri umani viene fatto a pezzi e ben presto Eren incorrerà di fronte alla sua prima morte.

La madre Carla viene schiacciata dalla sua stessa casa e mentre Mikasa e Eren scappano un Gigante si avvicina alla donna, che inevitabilmente la divora.

3. Mike Zacharis

Il terzo uomo al comando dopo Erwin e Levi è conosciuto per aver fiutato titani a chilometri di distanza, ed era anche considerato l’uomo più potente dopo Levi. La sua morte è disturbante e scioccante.

Circondato da un gruppo di Titani governati dalla mente intelligente dei Titano di Zeke, il comandante combatte come un leone, nonostante lo svantaggio.

Arrivato ad un certo punto l’ordine del Titano Bestia è quello di eliminarlo e Mike muore implorando lentamente, fatto a pezzi e dissanguato dai Giganti presenti intorno a lui.

2. La Prima Squadra di Levi

Attack on Titan. 7 MORTI BRUTALI

La morte della Prima Squadra di Levi, ovvero Petra, Oluo, Gunther e Eld durante gli eventi della prima stagione per mano del Titano femmina è stata davvero inquietante, violenta e destabilizzante, dato che l’intero plotone viene trucidato senza pietà.

L’evento è talmente pesante che lo stesso Levi viene colpito nel profondo, mostrando al pubblico tutto il valore emotivo della sequenza.

1. Faye Yeager

Attack on Titan. 7 MORTI BRUTALI

La morte della sorellina di Grisha ha spinto il ragazzo a diventare un ribelle e a combattere contro Marley. I due, in età infantile hanno deciso di uscire dalla zona di internamento per ammirare un dirigibile, ma sfortunatamente furono imprigionati dagli ufficiali nemici.

Mentre Grisha fortunatamente sopravvisse all’incontro, Faye non fu così fortunata dato che fu inseguita da un branco di cani violenti e furiosi. Decisamente è il momento più straziante e orribile della serie, e dimostra di come gli Eldiani fossero trattati da Marley.

Bonus: Erwin Smith

Nonostante sia una morte orribile non è paragonabile e queste in classifica, dato il grado di epicità di quest’ultima.

Infatti nel nobile tentativo di aiutare Levi a catturare il Gigante Bestia Erwin decise di guidare i Survey Corps in una missione suicida, diventando bersagli dei massi che in nemici scagliavano in lontananza. Una mossa coraggiosa che aiutò Levi alla sconfitta di Zeke.

Purtroppo, Erwin pagò questa mossa con la vita, quando una roccia lo colpì all’addome. Il Capitano Levi stava per salvarlo, ma pensando alle sue sofferenze in vita decise di abbracciarlo con la sua morte naturale.