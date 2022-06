Attack on Titan: annunciato a sorpresa un evento per il finale di stagione

Il prossimo autunno si terrà un evento speciale per celebrare la stagione finale di Attack on Titan!

“Attack on Titan Final Season SPECIAL EVENT 2022” è stato annunciato nella giornata di oggi, tramite una bellissima illustrazione di un’artista dell’anime: Tomohiro Kishi.

L’immagine rappresenta l’età infantile di Eren, Armin e Mikasa che corrono verso un grande albero in primo piano e un Eren adulto serio e riflessivo a fare da sfondo. L’evento inizierà il 13 novembre con un concerto orchestrale al Tachikawa Stage Garden di Tokyo.

La musica sarà del compositore Kohta Yamamoto che donerà il suo lavoro agli interpreti Yuko Ando e Ai Higuchi. Ci sarà anche un panel di doppiatori, che vedrà la partecipazione di Yuki Kaji (Eren), Yui Ishikawa (Mikasa), Marina Inoue (Armin), Kisho Taniyama (Jean), Hiro Shimono (Connie), Romi Park (Hange) e Ayane Sakura (Gabi).

Attack on Titan: The Final Season – Part 3 dovrebbe finalmente debuttare nel 2023, dopo alcune congetture riguardanti una parte conclusiva comprensiva di un film.

La Parte 2 è arrivata all’incirca al capitolo 130 del manga non riuscendo a chiudere definitivamente tutti gli eventi disponibili e ancora aperti, il che significa che restano ancora nove capitoli da adattare e trasporre sul piccolo schermo.

Come spesso accade al momento non sappiamo ancora nulla sull’ultima parte della quarta stagione, ma è altamente probabile che Yuichiro Hayashi, il regista della prima e della seconda parte, tornerà per concludere la storia.

“Dopo aver concluso la prima parte, sono passato a dirigere la seconda parte e successivamente ho acquisito una maggiore familiarità e consapevolezza con Attack on Titan, quindi penso di essere stato in grado di dirigere più comodamente”, ha spiegato in una recente intervista.

Ambientata in un mondo distopico e violento in cui gli esseri umani scappano e sono spesso divorati dai Titani – gigantesche mostruosità affamate di carne umana – in città fortificate, la storia narra di un tortuoso, sfaccettato e violento viaggio compiuto da Eren, un giovane che vuole eliminare tutti i Titani dopo che le creature hanno distrutto la sua città natale e divorato sua madre davanti ai suoi occhi.

Attack on Titan è disponibile in streaming su Crunchyroll, Netflix e Prime Video, mentre il manga è pubblicato da Planet Manga.