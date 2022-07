One-Punch Man è senza ombra di dubbio una delle serie più apprezzate di sempre e Saitama è l’eroe più forte in assoluto. Nonostante sia di Classe C (per modo di dire) ci sono stati dei momenti in cui ha salvato da morte certa anche Eroi di Classe S: One-Punch Man: 5 momenti (Anime) in cui Saitama ha salvato gli Eroi da morte certa!

Come accennato la classifica degli Eroi più forti nel mondo di One-Punch Man hanno quasi una valenza di celebrità e quindi Saitama essendo sconosciuto fa parte della categoria di Classe C.

Nonostante ciò il suo potenziale si scopre passo passo, quando il protagonista salva gli eroi presumibilmente più forti di lui (su carta ovviamente) da una fine orribile: One-Punch Man: 5 momenti (Anime) in cui Saitama ha salvato gli Eroi da morte certa!

La classifica sarà abbastanza ristretta dato che non vogliamo spoilerare nulla a chi non sta seguendo il manga.

Infatti i momenti che saranno analizzati saranno comprensivi delle sole due stagioni anime, dando così la possibilità a tutti di godersi l’articolo!

One-Punch Man: 5 momenti (Anime) in cui Saitama ha salvato gli Eroi da morte certa

Saitama vs Boros (Episodio 12) Saitama distrugge un meteorite (Episodio 7) Saitama salva King (Stagione 2 Episodio 1) Mumen Rider vs Deep Sea Kinh (Stagione 2 Episodio 9) Genos & Saitama vs Mosquito Girl (Episodio 2)

5. Genos & Saitama vs Mosquito Girl (Episodio 2)

In questo spettacolare episodio della meravigliosa prima stagione animata, Saitama e Genos stanno affrontando una minaccia temibile. Il primo che parte all’attacco è Genos inizialmente.

Il Cyborg discepolo del maestro Saitama tiene testa al nemico, anche se successivamente la situazione si aggrava e il ragazzo sta per essere fatto letteralmente a pezzi.

Vicino ad una morte certa che ha indebolito tutti i suoi riflessi e la sua resistenza, Mosquito Girl sta per lanciare il colpo vincente, che successivamente viene bloccato da un pugno di Saitama che fa esplodere la minaccia. In tutto ciò l’eroe apatico è nudo.

4. Mumen Rider vs Deep Sea Kinh (Stagione 2 Episodio 9)

Ancora una volta Genos è in difficoltà, ma questa volta l’eroe pelato ritarda. A venire in suo soccorso è il coraggioso Eroe di Classe C Mumen Raider.

Deep Sea Kinh è un nemico insormontabile anche per Genos quindi figuriamoci per il ciclista. L’eroe nonostante tutto si scaglia con tutta la sua forza contro il nemico, rischiando ovviamente la morte.

Inizia a grondare sangue e le sue ossa si spezzano…è letteralmente in fin di vita, sta morendo, e Genos è impietrito dalle percosse sul suolo.

In questo caso l’arrivo di Saitama salva due eroi (oltre che le persone presenti nella città) dalla morte. L’eroe infine si congratula con Mumen Raider per la bellissima battaglia.

3. Saitama salva King (Stagione 2 Episodio 1) – Saitama ONE-PUNCH MAN: 5 MOMENTI in cui salva gli Eroi dalla morte!



Nel corso del primo episodio della seconda stagione il nostro protagonista salva King, un Eroe di Classe S, da una fine orribile, mentre Genos sta affrontando G4.

Ovviamente non occorre dire che le capacità di King sono fasulle e il suo posto nella classifica degli Eroi di Classe S non è meritato, per via delle sue mancanze di abilità.

Per questo il salvataggio di Saitama in questo episodio è cruciale, dato che King non avrebbe potuto difendersi in alcun modo.

2. Saitama distrugge un meteorite salvando tutto e tutti (Episodio 7)

Qui ci troviamo di fronte ad un momento incredibile, dato che Saitama non solo salva l’intero pianeta, ma anche tutti gli Eroi dell’Associazione.

L’enorme meteorite che sta per cadere sulla Terra è indistruttibile a quanto pare, e nessun Eroe di Classe S può distruggerlo. Questo ovviamente implica una morte certa.

In una scena epica, scavalcando Genos e Silver Fang che non possono nulla contro la minaccia l’eroe spicca un salto inumano, distruggendo con facilità un enorme masso proveniente dallo spazio, pronto a distruggere ogni forma di vita.

1. Saitama vs Boros (Episodio 12)

Boros almeno nell’anime è il villain più forte a cui Saitama abbia mia tenuto testa. Nonostante non subisce danni i colpi li subisce in velocità e un testa a testa tra i due dura davvero parecchio per gli standard dell’eroe.

Un solo pugno non basta per mettere fine allo scontro e questo la dice lunga sugli altri Eroi di Classe S. Se Saitama non ha sconfitto subito Boros figuriamoci gli altri guerrieri della lista e per questo, in un certo qual modo, l’eroe pelato salva nuovamente tutti.

Bonus. Saitama salva Suiryu (Stagione 2 Episodio 8) – Saitama ONE-PUNCH MAN: 5 MOMENTI in cui salva gli Eroi dalla morte!

Durante il Torneo in cui Saitama cerca di camuffarsi, una minaccia si presenta sul ring distruggendo tutto, e Suiryu cerca di tenerla a bada.

Il mostro in men che non si dica riduce a brandelli il guerriero, lasciandolo inerme al suolo con le ossa frantumate.

Proprio mentre quest’ultimo sta per essere schiacciato Saitama indossa il suo costume originale e salva l’artista marziale.

Anche se non si tratta di un Eroe questo salvataggio è rilevante per il personaggio, visto che quella, se non fosse stato per l’eroe pelato, sarebbe stata la sua tomba.