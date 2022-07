Bleach sta organizzando il suo grande ritorno verso la fine del 2022 e il creatore della serie Tite Kubo ha annunciato che la nuova trasposizione anime conterrà nuovi scontri inediti mai visti nel manga, all’interno dell’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue.

Vista la conclusione interrotta della prima trasposizione anime i fan hanno chiesto di riportare su schermo anche la parte finale della storia.

Senza chiederlo nemmeno due volte i fan sono stati accontentati, dato che l’anime tornerà nel corso dell’autunno 2022.

L’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue è un tassello molto complesso da adattare, data l’enorme mole di personaggi presenti nella storia.

Nonostante questo Tite Kubo ha annunciato che nella nuova trasposizione animata saranno presenti dei combattimenti totalmente inediti.

In un’intervista per Viz Media l’autore ha confermato di aver condiviso nuove idee e disegni totalmente nuovi per le battaglie dei personaggi, sperando che le scene siano inserite nel progetto finale.

Bleach: Tite Kubo parla della nuove battaglie nell’anime mai viste nel manga

Per prima cosa Kubo ha spiegato di come il design del nuovo anime sarà diverso da quello originale:

“L’animazione e tutto il design per questa nuova saga sarà diversa da quella originale. Voglio che la nuova produzione utilizzi una colorazione moderna e contemporanea, quindi abbiamo sperimentato per trovare la soluzione giusta. Credo anche che tutto questo possa donarmi anche una nuova e indimenticabile esperienza”.

“Avevo deciso di chiudere il mio manga tra 15 anni nella mia testa. Con la comparsa e l’aggiunta di tantissimi personaggi però, ho deciso di continuare e inserire anche nuovi scontri. Quindi spero di aver fatto un buon lavoro per gli appassionati.

Per quanto riguarda i personaggi che aveva in mente l’autore si è concentrato specificamente sui “I Bambies” (che probabilmente si riferisce al gruppo di Bambietta Basterbine) dicendo di “inviare un sacco di idee di battaglia e di design per tutti i personaggi” e pensa che “lo studio farà buon uso di queste proposte”.

Cosa ne pensate di Bleach: Thousand-Year Blood War, potrebbe avere nuovi combattimenti non visti nell’anime originale? Che tipo di combattimenti extra vorreste vedere in azione? Intanto state recuperando l’anime originale?