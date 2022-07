Il mondo degli anime, dei manga e dei giochi di carte è mutato dopo la notizia che il creatore di Yu-Gi-Oh! è morto lasciando un vuoto incolmabile.

Shonen Jump ha colto l’occasione per condividere i propri pensieri, confermando che è stato un onore essere l’editore del lavoro di Kazuki Takahashi per un tempo così longevo.

Shonen Jump ha quindi commentato così la scomparsa del leggendario mangaka Kazuki Takahashi:

“Per noi è stato assolutamente un privilegio essere l’editore di Kazuki Takahashi Sensei, Il suo lavoro è stato seguito per 20 anni.

Noi tutti siamo provati dalla notizia della sua morte e la sua energia e il suo impegno nella narrazione ci mancherà negli anni a venire. La sua eredità è inestimabile.

Successivamente alla tragica notizia il regista di Yu-Gi-Oh! Eric Stuart, ha detto questo a proposito del creatore originale:

“Dan e io ci stavamo esibendo in uno dei nostri duelli dal vivo di Yu-Gi-Oh, e durante questi abbiamo appreso che l’autore voleva incontrarci.

Era emozionante che fosse lì per assistere al nostro evento. Ho chiesto quale sarebbe stato il protocollo da seguire.

Gli avremmo stretto la mano, ci saremmo inchinati, avremmo potuto parlare addirittura con lui? Insomma è la mente dietro tutto questo.

Ad ogni modo ci è stato detto di “giocare d’orecchio e seguire il suo esempio”. Dopo aver eliminato gli inutili convenevoli gli ho chiesto:

“Ehi, vuoi fare una posa anime con noi come facciamo sempre con i fan?”. Gli occhi del traduttore si sono spalancati e lo ha proposto tranquillamente al Sensei. Lui sorrise e disse di sì. Ecco la famigerata foto. Non solo il creatore di Yu-Gi-Oh ma, come tutti noi, un fan. RIP. Con amore, Kaiba”.

It has been our privilege to be Kazuki Takahashi Sensei's publisher for 20 years. We and his many fans are deeply saddened by the news and will miss his indomitable spirit, energy, and commitment to storytelling. His Yu-Gi-Oh! legacy and impact will forever endure. pic.twitter.com/qt3klvSj9r

— Shonen Jump (@shonenjump) July 8, 2022