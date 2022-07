Dragon Ball ha entusiasmato il pubblico intorno al franchise per tantissime anni, specie se pensiamo alla rivalità tra Goku e Vegeta, un marchio indissolubile dell’anime e del manga.

Uno stampo immortale che può paragonarsi alla storica rivalità tra Batman e Superman, come conferma un nuovo studio dedicato.

Nobuyuki Ota, un professore della Graduate School of Contemporary Education presso la Chubu University, nonché dottore in psicologia dell’educazione presso la Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, ha esplicato un nuovo studio riguardante la rivalità.

Il dottore ha pubblicato numerosi e variegati studi, tra cui “Psicologia delle relazioni dei rivali”, dove ha anche discusso della storica rivalità tra i due protagonisti di Dragon Ball.

Ota comincia dicendo che attribuire a questo rapporto il termine “rivalità unilaterale” è riduttivo, visto che si tratta di qualcosa di più complesso e sfaccettato:

“In realtà le rivalità unilaterali sono piuttosto comuni. Ma se in un sondaggio dedicato chiedi se anche l’altra persona pensa lo stesso, le risposte cambiano drasticamente”.

Uno studio interessante su anime e manga!

“Goku e Vegeta amano combattere e si spingono sempre al limite. Goku per esempio, non ha la stessa mentalità del suo amico e quindi e solamente Vegeta che si focalizza su Goku come suo “rivale”.

Se hai qualcuno contro cui vincere e superarsi, è anche un incentivo in più per raggiungere l’obiettivo se ci pensate.

Questo genere di rivalità spesso porta a pensare che l’individuo singolo si consideri più forte del suo rivale, ma ovviamente non è così. Esiste anche una sorta di “forma di rispetto”.

Per questo tipo di individuo i loro rivali sono solitamente solo leggermente più competenti, quindi per questo è un toccasana per entrambi.

Dragon Ball: un nuovo studio parla della rivalità tra Goku e Vegeta a livello psicologico

Se avete letto gli ultimi archi narrativi di Dragon Ball Super avrete notato che gli autori hanno deciso di incorporare e narrare lo stato psicologico dei protagonisti alle prese con un potente nemico.

Ricordiamo che ormai Vegeta ha rinunciato a diventare il più potente dell’Universo per poter superare semplicemente Goku, mettendo il Principe dei Saiyan allo stesso livello del rivale con il raggiungimento dell’Ultra Ego.

“Sì, i loro comportamenti nei confronti della competizione sono diversi. L’obiettivo di Vegeta è superare semplicemente Goku, mentre l’obiettivo di Goku è competere con gli altri per diventare più forte. Credo che per Goku l’attenzione sia meno sulla sconfitta dei suoi nemici e più sul desiderio di migliorarsi.