One-Punch Man è un manga Seinen creato inizialmente da ONE, che si occupava della storia e dei disegni. Tuttavia in seguito Yusuke Murata si è occupato di adattare la sceneggiatura di ONE diventando il disegnatore del manga. Da quando Murata affianca ONE, One-Punch Man contiene artwork di qualità superiore, nuovi archi narrativi, scenari ridisegnati e contenuti bonus aggiunti a scelta di ONE.

La storia segue la vita di un eroe medio di nome Saitama che riesce a vincere tutti i suoi combattimenti con un solo pugno, finendo per essere causa di molta frustrazione poiché non prova più il brivido e l’adrenalina che provava una volta in battaglia.

Il manga è caratterizzato principalmente da due fazioni, quella degli eroi e quella dei villain che Saitama riesce ad eliminare molto facilmente. Gli eroi dunque sono individui che proteggono i civili dai danni contro mostri, cattivi, disastri naturali e altre minacce.

La maggior parte degli eroi sono registrati presso la Hero Association e sono divisi in quattro classi con prestigio crescente: Classe C, Classe B, Classe A e Classe S. Agli eroi viene assegnata una classifica numerica all’interno delle rispettive classi.

In questa discussione sarà molto interessante cercare di individuare i migliori 10 eroi di Classe S di One-Punch Man. Si tratta della classe più forte e prestigiosa dell’Associazione. Ogni eroe della Classe S equivale a una divisione dell’esercito di emergenza. Questa classe include individui che, nonostante il loro basso rango, sono capaci di sconfiggere demoni Misteriosi di livello disastroso da soli.

One-Punch Man – I migliori 10 eroi di classe S

Per la classificazione seguente è importante chiarire che ci si è basati sugli eroi più popolari tra i lettori ma soprattutto su un’analisi legata ai personaggi che hanno mostrato le loro abilità in battaglia e che dunque, sono note.

Bang (Silver Fang) Tatsumaki (Tornado of Terror) Blast Kamikaze (Atomic Samurai) King Zombieman Child Emperor Drise Knight Genos Pri Pri Prisoner

One-Punch Man – I migliori 10 eroi di classe S

10) PRI PRI PRISONER

È un uomo molto muscoloso usualmente vestito da carcerato. Spesso durante i combattimenti quando gonfia eccessivamente i muscoli per aumentare la propria forza. Così facendo strappa sempre i vestiti rimanendo nudo.

Sia nei discorsi che negli atteggiamenti è omosessuale e resta nella prigione in cui vengono rinchiusi i criminali più potenti e pericolosi del mondo. Data la sua forza devastante è diventato il capo di tutto il penitenziario trasformandolo nel suo harem maschile personale.

One-Punch Man – I migliori 10 eroi di classe S

9) GENOS

È un ragazzo-cyborg che rimane colpito dalla forza di Saitama al punto da pregarlo di accettarlo come suo allievo per poter diventare forte quanto lui. Diventa un cyborg, per mano del Dr Kuseno, dopo che un cyborg distrusse il suo villaggio e uccise la sua famiglia. Il suo scopo divenne quello di trovare il cyborg responsabile della sua tragedia e vendicarsi.

One-Punch Man – I migliori 10 eroi di classe S

8) DRIVE KNIGHT

Non è certo se sia un cyborg oppure un essere totalmente robotico. Mantiene sempre un atteggiamento freddo e distaccato. In combattimento utilizza un sofisticato marchingegno che sembra una grossa scatola nera con la quale può fondersi e trasformarsi assumendo varie forme che prendono ciascuna il nome da uno dei pezzi del gioco dello Shōgi.

One-Punch Man – I migliori 10 eroi di classe S

7) CHILD EMPEROR

Si tratta del più giovane eroe dell’Associazione Eroi. Nonostante la sua età, è molto forte fisicamente, addirittura più di svariati eroi di Classe A, anche se la sua vera peculiarità sta nell’elevatissima intelligenza. Spesso combatte tramite arti meccanici o con altre macchine di sua invenzione.

6) ZOMBIEMAN

Si tratta di un eroe di classe S particolare. Non è particolarmente forte, veloce o intelligente ma Zombieman riesce a uscire vincitore da gran parte degli scontri grazie alla sua abilità speciale: l’immortalità. Questa particolarità infatti gli permette di rigenerare anche interi arti ed organi vitali. Tuttavia non potrebbe rigenerarsi se venisse ridotto a carne trita.

5) KING

King è molto rispettato dai suoi coetanei e dagli altri eroi al punto che lo hanno chiamano “l’uomo più forte sulla Terra”. Per rendere l’idea della considerazione di questo eroe basti pensare che molti mostri evitano addirittura lo scontro.

Tuttavia, sembra arrendersi abbastanza facilmente quando si trova di fronte a situazioni difficili. Infatti nonostante sia un eroe di classe S, è anche un codardo. Se gli è stato attribuito il titolo di uomo più forte del mondo è perché si è sempre trovato nel posto giusto al momento sbagliato vicino a mostri uccisi, alcuni dei quali molto potenti, non da lui.

4) KAMIKAZE (ATOMIC SAMURAI)

Kamikaze è un samurai che possiede una notevole abilità con la sua katana. Si considera il rivale di Bang e possiede alcuni discepoli nella Classe A. È considerato il membro di supporto più forte e sostiene di poter tagliare persino i singoli atomi con i suoi fendenti.

3) BLAST

Non si sa molto su Blast, tranne che presumibilmente si presenta solo quando la situazione è assolutamente terribile e l’umanità è in pericolo. Viene considerato il personaggio più forte della classe S, tuttavia dato che non si sa molto di lui lo inseriamo in questo punto della classifica.

2) TATSUMAKI (TORNADO OF TERROR)

Questo personaggio è una ragazza di 28 anni con un carattere piuttosto infantile. È considerata la esper più potente della Terra ed uno degli eroi più potenti in assoluto, al limite dell’imbattibilità. Di fatto ha dimostrato di evocare con facilità meteore giganti e usare la sua mente per sollevare grandi masse di macerie per scagliarle contro i suoi nemici. Possiede persino la capacità di volare.

1) BANG (SILVER FANG)

È uno degli eroi più anziani, ma anche uno dei più potenti. Nonostante presenti l’aspetto di un uomo molto anziano, ha un fisico molto muscoloso e resistente ed è considerato il più grande artista marziale della Terra. La sua forza, velocità, tecnica e resistenza immense al massimo delle forze gli permettono di eliminare in un solo colpo mostri di livello Drago in grado di mettere in difficoltà molti altri eroi di Classe S.