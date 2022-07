One Piece: rilasciata l’app del nuovo gioco

Bandai Namco ha rilasciato una “app didattica” progettata per insegnare ai giocatori come giocare al prossimo gioco di carte One Piece. L’app è stata rilasciata questa settimana e da la possibilità a tutti i giocatori di fornire le basi del nuovo gioco di carte, che presenta personaggi e artwork di One Piece.

È stato anche rilasciato un trailer per One Piece Card Game, che analizza le basi del gioco, e lo si può vedere sopra.

Il gameplay in One Piece Card Game è incentrato sul tentativo di ridurre a zero la “vita” dell’avversario segnando attacchi riusciti sulla carta Capitano dell’avversario, che rimane permanentemente in gioco. Ogni giocatore ha anche un mazzo “Don !!”, che contiene le carte Don. Questo nome non è altro che il caratteristico effetto sonoro della serie manga.

I giocatori possono o sfruttare le carte Don !! per giocarle dalla loro mano o equipaggiare le carte Don !! alle carte in mano per aumentare temporaneamente il loro potere. Tutte le carte Don !! esaurite tornano in un’area di gioco speciale all’inizio del turno di un giocatore. Quindi la quantità di Don !! a cui un giocatore ha accesso aumenta nel tempo.

Sebbene il gioco di carte One Piece uscirà in Giappone a luglio, non ci sono al momento non ci sono novità precise sulla data di uscita italiana.

La serie di Eiichiro Oda ha molto altri progetti in vista. Infatti il 6 agosto 2022 debutterà in Giappone il nuovo lungometraggio One Piece Film: Gold. Il film vuole celebrare la trasmissione dell’episodio 1000 dell’adattamento animato. Questo si concentrerà sulle vicende di uno dei quattro imperatori dei mari, Shanks il Rosso e di sua figlia Uta.

Dopo il primo annuncio del film nel novembre 2021, Taniguchi ha dichiarato di voler esprimere un One Piece mai visto prima.

Si tratta dell’unico film a cui Eiichiro Oda ha partecipato attivamente di più. Di fatto il mangaka è il produttore esecutivo, il character designer e anche il revisore della sceneggiatura del film.