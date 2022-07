È famoso per essere indistruttibile, ma anche lo scudo di Cap è stato infranto in qualche occasione

Lo scudo di Captain America è l’oggetto più resistente del Marvel Universe, eppure ci sono state delle volte in cui è stato distrutto.

Nella continuity originale dei fumetti, Terra 616, lo scudo di Cap è stato realizzato in un’incidente irreplicabile che ha prodotto una lega metallica simile all’adamantio, ma composta anche da vibranio e altri elementi. Nemmeno Mjolnir, il potente martello di Thor, è in grado di scalfirlo.

Lo scudo è diventato presto un simbolo sia per il valore di chi lo brandiva, sia per il fatto che sembrava non potesse mai venire distrutto: lo stesso Superman, in JLA/Avengers, resta colpito dalla resistenza dello scudo.

Eppure in qualche occasione è successo che lo scudo di Captain America venisse distrutto, generalmente a causa di enormi poteri cosmici in grado di influenzare la materia.

Ecco 5 volte in cui lo scudo di Captain America è stato distrutto e chi ne è stato responsabile.

Avengers #215: lo scudo di Captain America viene distrutto e ricreato da Molecola

Marvel Super-Heroes: Secret Wars #11: il Dottor Destino con il potere dell’Arcano uccide tutti gli eroi

Infinity Gauntlet #4: come in Avengers: Endgame, lo scudo è distrutto da Thanos

Captain America #13: lo scudo si infrange da solo?

Fear Itself #5: Cul Borson spezza lo scudo a mani nude

Avengers #215: lo scudo di Captain America viene distrutto e ricreato da Molecola

In Avengers #215 gli Avengers devono affrontare Owen Reece, alias Molecola, che con il suo enorme potere riesce a disintegrare non solo lo scudo di Captain America, ma anche Mjolnir, l’armatura di Iron Man e la tavola di Silver Surfer!

Alla fine però il potentissimo essere ricrea tutto quello che aveva distrutto (tranne l’armatura di Tony, troppo complicata…).

Marvel Super-Heroes: Secret Wars #11: il Dottor Destino con il potere dell’Arcano uccide tutti gli eroi

All’apice delle prime Secret Wars Victor Von Doom riesce ad impadronirsi dell’illimitato potere dell’Arcano e in un vero e proprio impeto di furia divina disintegra tutti i supereroi, compreso Cap. In apertura di Marvel Super-Heroes: Secret Wars #12 vediamo, tra i resti degli eroi, lo scudo infranto di Cap.

Una volta che Destino, ingannato da Klaw, riporta in vita gli eroi, Cap utilizza lo scudo spezzato per guidare la carica, e una volta ottenuta la vittoria riesce, con la propria forza di volontà, ad imbrigliare le “energie della creazione” ancora presenti su Battleworld per risanare il suo scudo.

Infinity Gauntlet #4: come in Avengers: Endgame, lo scudo è distrutto da Thanos

In Infinity Gauntlet #4 Captain America è l’ultimo eroe terrestre a resistere contro Thanos, ma il titano in possesso del Guanto dell’Infinito riesce facilmente ad infrangere lo scudo e ad uccidere l’eroe.

Per una distrazione però Nebula riesce a sottrarre il Guanto e a cancellare gli avvenimenti della giornata dalla storia, facendo in modo che non siano mai successi.

Captain America #13: lo scudo si infrange da solo?

Durante il ciclo di Mark Waid facente parte de Il Ritorno degli Eroi, Cap perde il suo scudo in mezzo al mare e ne adotta uno fotonico.

Qualche tempo più tardi, James Rhodes (che all’epoca aveva smesso i panni di War Machine ed effettuava recuperi navali) riesce a ripescarlo dal fondo dell’oceano, ma improvvisamente lo scudo va in mille frantumi.

Si scopre che la riparazione effettuata da Steve Rogers su Battleworld aveva in una qualche misura corrotto il vibranio all’interno dello scudo, causandone l’instabilità. Solo l’involontario intervento del criminale Klaw ha permesso a Cap di tornare ad avere uno scudo integro.

Fear Itself #5: Cul Borson spezza lo scudo a mani nude

Nella saga Fear Itself Cul Borson, il malvagio fratello di Odino noto anche come il Serpente, torna su Midgard dopo millenni con l’obiettivo di sterminare l’umanità.

Gli Avengers cercano di opporsi, ma prima viene apparentemente ucciso il Captain America corrente, ovvero Bucky Barnes che aveva deciso di brandire lo scudo, e in seguito, quando Steve Rogers accetta di tornare ad indossare il costume, lo scudo viene infranto dal potente dio asgardiano.

Steve Rogers però riuscirà a guidare la carica brandendo Mjolnir, e una volta conclusa la battaglia i nani di Nidavellir riuscirono a riforgiare lo scudo.