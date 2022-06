Tutto il Marvel Cinematic Universe in ordine cronologico

Il Marvel Cinematic Universe è il più grande esempio di universo narrativo condiviso arrivato al cinema e in televisione, ma più si espande e più l’ordine cronologico diventa complicato da seguire.

Di seguito riportiamo tutti i film, i corti e le serie TV del Marvel Cinematic Universe nel loro giusto ordine cronologico, indicando eventuali scene che si svolgono in differenti momenti rispetto al film o all’episodio in questione.

In grassetto sono indicati i film, i cortometraggi e le serie prodotte direttamente dai Marvel Studios, che sono gli elementi canonici al 100%. Oltre a quei prodotti però negli anni sono state prodotte altre serie TV, prodotte della defunta divisione Marvel Television, diffuse su canali televisivi americani come ABC o Freeform oppure servizi streaming come Netflix e Hulu.

Nonostante lo status di canonicità delle serie prodotte da Marvel Television non sia stato confermato, ci sono molti intrecci narrativi e riferimenti ai film e alcuni elementi (come Daredevil e Kingpin) sono stati recuperati anche in produzioni dei Marvel Studios, quindi per ogni evenienza abbiamo inserito anche tutte queste produzioni in questo ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe

Marvel Cinematic Universe: ordine cronologico

Captain America: Il Primo Vendicatore *la sequenza iniziale e la sequenza finale si svolgono tra Thor e Avengers

Agent Carter Stagioni 1-2

Irripetibili Marvel: Agente Carter

Captain Marvel *la scena dopo i titoli di coda si svolge tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

Iron Man

Iron Man 2

Irripetibili Marvel: Scena comica nel raggiungere il martello di Thor

Thor

L’Incredibile Hulk

Irripetibili Marvel: Il Consulente

Avengers