Dragon Ball Super: qual è il piano di Gas contro l’Ultra Ego di Vegeta?

Dragon Ball Super sta per tornare con il capitolo 85 di cui recentemente abbiamo riportato le prime anticipazioni. In questo nuovo capitolo i riflettori saranno puntati principalmente su Vegeta che ha sbloccato un Ultra Ego più potente. Infatti mentre Goku rimane in disparte, il principe dei Saiyan riesce non solo a tenere testa a Gas ma anche a metterlo in difficoltà.

In questo capitolo però i lettori potranno scoprire quale sarà il piano del nemico per affrontare il potere di Vegeta.

L’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto volgerà al termine quest’anno con Goku e Vegeta che tornano al massimo delle loro forze.

La lotta è contro l’onnipotente Heeter. Questo significa che ci sono elementi ancora più intriganti che si dirigono nel prossimo capitolo.

Il capitolo precedente della serie vedeva Goku e Vegeta usare le rispettive trasformazioni Ultra Istinto e Ultra Ego contro Gas. Tuttavia si è scoperto che non era ancora abbastanza per sconfiggere il nemico.

Gas si è abituato sempre più al proprio potere e con esso è diventato un nemico molto più abile e pericoloso da affrontare.

Vegeta sembrava avere una possibilità con Ultra Ego, ma la bozza delle pagine del capitolo 85 di Dragon Ball Super anticipa che anche questo non sarà sufficiente poiché Gas sembra avere un piano.

La prima bozza delle pagine del capitolo 85 riprende da Vegeta che usa la sua forma Ultra Ego contro Gas. Ha molte più possibilità di sconfiggere Gas usando questa forma. Infatti ha acquisito esperienza dalla prima volta che ha usato il potere nella battaglia contro Granolah. Inoltre c’è un dettaglio determinante in quanto quando Vegeta subisce danni diventa più forte.

Gas è a conoscenza di questo, tuttavia ha già capito che bisogna sconfiggere immediatamente Vegeta prima che possa diventare più forte.

Ovviamente è molto più facile a dirsi che a farsi e per quanto sia forte Gas, Vegeta è molto più esperto.

Non bisogna dimenticarsi di Goku. Anche se Gas riesce a sfruttare la debolezza di Vegeta per batterlo, l’altro Saiyan è pronto ad intervenire.

Poi non bisogna dimenticarsi di Granolah, che potrebbe sempre tornare dopo essere guarito per porre fine alla lotta.