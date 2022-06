One Piece 1053: nuovi spoiler con immagini, ecco le nuove taglie!

One Piece 1053 ha svelato alcuni dettagli davvero succosi a proposito del prossimo capitolo, che anticipa degli eventi davvero rilevanti e pone delle basi prima dell’inizio ufficiale dell’arco finale narrativo del manga, che avrà come punto di inizio il capitolo 1054, che uscirà successivamente ad una pausa di quasi un mese da parte di Oda.

Eccoli nel dettaglio:

Buggy il Clown viene confermato come nuovo Imperatore

Vediamo la taglia di Luffy che viene rivelata, occultando al momento quella di tutti gli altri Mugiwara.

Anche Luffy insieme a Buggy diventa un nuovo Imperatore.

Luffy, Kid e Law confermano di avere la stessa taglia (attendiamo il capitolo per scoprire i numeri ndr)

Le taglie di Buggy e dei Cappello di Paglia (tranne Luffy) non sono state rivelate.

L’arco narrativo inerente al Paese di Wano non si è ancora concluso. Da come potevamo presagire.

Ulteriori informazioni verranno rilasciate nel corso della settimana come sempre.

4 settimane di pausa (24 giugno – 23 luglio)

Quello di cui siamo venuti a conoscenza ieri in One Piece, ha svolto un ruolo importante dato che abbiamo avuto conferma dell’allarme scaturito all’interno del Governo Mondiale per via della vittoria di Luffy e la sconfitta definitiva di Kaido (o potenzialmente è così ndr), motivo destabilizzante dell’equilibrio nel Paese di Wano.

Cappello di Paglia insieme a Buggy sono diventati i nuovi Imperatori del mare, e Kidd e Law hanno avuto un ruolo decisivo nella sconfitta di Big Mom.

Il Governo ha quindi rilasciato le nuove taglie dei tre pirati, e questi ultimi lo apprendono tramite Apoo, un infiltrato che è riuscito a recapitare dei giornali con le notizie aggiornate.

Nella prima immagine condivisa finalmente ci troviamo di fronte alle nuove taglie dei tre pirati: Luffy, Kidd e Law. La loro taglia è identica, dato che tutti e 3 hanno sconfitto e combattuto contro due temibili Imperatori, ovvero Big Mom e Kaido.

I numeri sono stratosferici e dimostrano anche le paura e l’avversione del Governo Mondiale verso la nuova generazione, affibbiandogli 3 miliardi di Berry come ricompensa sulle loro teste.

La seconda immagine mostra gli atri due Yonko rimasti, compreso Shanks, confermando anche Buggy e Luffy come nuovi Imperatori del Mare.

La terza immagine mostra Ryokugyu, il Toro Verde, l’Ammiraglio rimasto sempre in silenzio e che mai ancora aveva fatto la sua mossa.

Nessuna conosce la sua vera forza, ma per smuoversi e affrontare le novità al riguardo degli Imperatori, vorrà dire che ha un potere velato degno di nota.