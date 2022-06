Il film di Duke Nukem in sviluppo dai creatori di Cobra Kai e Legendary

The Hollywood Reporter ha riportato la notizia per cui è stato ufficialmente annunciato il team creativo per il film in uscita basato sul popolare franchise di videogiochi degli anni ’90 Duke Nukem. Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, creatori della popolare serie di revival di Karate Kid Cobra Kai, produrranno questo film. Legendary Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici del progetto da Gearbox.

Al momento nessuno scrittore o regista è stato associato a questa iterazione del progetto ed è attualmente in corso una ricerca attiva. Anche se potrebbe non essere una sorpresa vedere almeno un coinvolgimento creativo da parte del trio di produttori basato sulla loro precedente linea di lavoro.

Il terzetto infatti ha creato Cobra Kai, ma Heald ha anche scritto Un tuffo nel passato (Hot Tub Time Machine), e Hurwitz e Schlossberg hanno diretto numerosi progetti nel franchise di Harold & Kumar.

Il franchise di videogiochi Duke Nukem è iniziato nel 1991 e ha ufficialmente guadagnato oltre $ 1 miliardo nelle sue varie edzioni. Duke Nukem segue le avventure dell’eroe titolare in vari pastiche di film d’azione degli anni ’80, con il protagonista che è una sorta di prototipo stereotipato ed esagerato basato sui personaggi dei film d’azione dell’epoca.

I giochi di Duke Nukem, incentrati su un’invasione aliena a Los Angeles, sono stati una parte importante nell’introduzione del successo mainstream dei videogiochi sparatutto in prima persona all’interno del settore.

Con la popolarità dei videogiochi e il loro basarsi sull’esagerazione dei classici film d’azione, Duke Nukem è stato indicato da tempo come un possibile adattamento cinematografico. Tuttavia, ogni progetto è stato sempre vittima del cosiddetto ‘”inferno dello sviluppo”, arenandosi prima di entrare in produzione nonostante i numerosi tentativi di dare il via libera al progetto. Più di recente, Gearbox aveva messo in lavorazione un adattamento con la Paramount Pictures che avrebbe dovuto avere John Cena nel ruolo principale, ma alla fine il progetto è stato accantonato.