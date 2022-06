Kong: Skull Island, un primo sguardo all’anime Netflix e Legendary Pictures

Nel corso dei mesi abbiamo discusso spesso dei progetti che includevano anime nel catalogo Netflix, visto che l’azienda ha ammesso di voler puntare su questo medium visto gli incassi e la continua crescita della domanda.

La fusione è davvero interessante, dato che la piattaforma streaming sta unendo non solo manga e anime, ma anche videogiochi e film, e proprio come in questo caso l’anime di Kong è stato annunciato con una prima foto ufficiale nella ricca giornata di ieri.

Proprio su questa base e proprio su queste unioni, Legendary Pictures e Netflix stanno lavorando al prossimo esplosivo capitolo della saga del MonsterVerse con un nuovo anime proprio su Kong: Skull Island.

Il pubblico ha anche avuto l’occasione di spulciare una piccola ma interessante immagine di questo nuovo progetto, che si prospetta molto intrigante.

La quadrilogia principale del MonsterVerse ha visto la sua conclusione con l’incontro/scontro di Godzilla vs. Kong nel 2021, ma è stato immediatamente confermato che il franchise continuerà ad espandersi ed altri progetti saranno dedicati a Skull Island.

La serie animata è stata annunciata all’inizio del 2022, ma nessun aggiornamento è stato fornito negli scorsi mesi. Per la gioia degli appassionati durante la Geeked Week di Netflix ha donato novità anche a proposito di Kong.

Un primo sguardo è quindi arrivato, e mostra di come alcuni umani rimarranno intrappolati nell’enorme “gabbia” territoriale del temibile mostro, con pochissime speranze di sopravvivenza.

L’immenso e disturbante primo sguardo dell’anime Kong: Skull Island di Legendary e Netflix è presente in calce:

first look at SKULL ISLAND, a new animated series set in the Legendary MonsterVerse from Powerhouse Animation #GeekedWeek pic.twitter.com/RC65bgZXOu

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2022