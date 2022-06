One-Punch Man, animata la bellissima scena dell’ultimo combattimento di Saitama

One-Punch Man è fuori dal piccolo schermo da un considerevole lasso di tempo, più nello specifico dalla fine della seconda stagione. Per chi se lo stesse chiedendo annunci per una terza stagione o addirittura un film non sono minimamente presenti, nonostante il successo indiscusso del franchise.

D’altro canto la sua controparte originale, ovvero quella cartacea è ancora vivida, e i nuovi capitoli del manga hanno acceso una battaglia davvero brutale ed allo stesso tempo spettacolare.

Grazie allo stesso disegnatore ufficiale Yusuke Murata, la serie distpica che rompe il paradigna classico del battle shonen, ha una nuova clip animata, che stuzzica e placa per alcuni secondi, la fame degli appassionati. La mini clip offre un momento leggendario presente nel’ultimo scontro di Saitama all’interno del manga.

Murata è uno degli artisti più talentuosi del nostro tempo, e di certo non è una sorpresa che sappia fare anche piccole sequenze animate.

Infatti era solamente una questione di tempo, dato che prima o poi sarebbe arrivato qualcosa del genere. Da come potete vedere in calce, la mini sequenza è volta a celebrare il nuovo capitolo di One-Punch Man. Il tutto è meraviglioso:

Amazing goosebumps ANIMATED panel from the latest chapter of "One-Punch Man" by ONE, Yusuke Murata on the Tonari no Young Jump website.

This is so so cool, work by a Madman!

Images © Shueisha, ONE, Yusuke Murata pic.twitter.com/eCMfLHLoII

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) June 8, 2022