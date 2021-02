Il Capitolo 136 di One Punch Man ha dato i natali ad una potente fusione tra due eroi classe S.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Si tratta di Genos e Drive Knight i quali, mentre la battaglia contro il potentissimo villain Psykos diventa sempre più infuocata, si sono letteralmente fusi!

Genos ha fatto del suo meglio per tenere il passo con le abilità psichiche dell’essere mostruoso, e persino Tatsumaki ha lottato sino allo stremo, per davvero. I due eroi hanno lavorato insieme e il tag-team ha vantato anche la presenza, appunto, di Drive Knight il quale si è aggiunto alla festa senza risparmiare le alternative di vittoria.

E questa alternativa si rivela essere, appunto, la fusione tra Drive Knight e Genos i quali decidono di portare il loro lavoro di squadra a un livello superiore combinando i loro nuclei per sfruttare al massimo la loro ormai limitata energia rimanente.

La fusione ha anche un nome, ovvero Combinazione Tattica del Re Drago.

Adesso che sono uniti, i due sono un po’ più preparati a risolvere la questione del formidabile ed imprevedibile Psykos, ma la fusione ha un limite di tempo dal momento che il nucleo di Genos potrebbe esplodere in qualsiasi momento.

Guarda caso, purtroppo, la fusione non si rivela essere abbastanza per abbattere completamente Psykos, ma, per fortuna, Tanktop Master, Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner e Superalloy Darkshine (eroi di classe S) arrivano infine per dare manforte da cui Psykos non può esimersi. Meglio tardi che mani, almeno.

La fusione tra Drive Knight e Genos ha sicuramente aggiunto un livello ancor più intrigante alla già stravagante azione eroica del mondo di One Punch Man. Vi è piaciuta? Cosa ne pensate? Possiamo guardarla qui di seguito:

One Punch Man

One Punch Man è un manga scritto da One e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha). Con 139 capitoli pubblicati, i primi 112 sono raccolti in 23 volumetti. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 21 Volumi pubblicati.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima.

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Il 28 febbraio 2020, infine, su PlayStation 4, Xbox One e PC, uscirà in tutto il mondo il primo picchiaduro 3vs3 ad incontri ispirato alla serie. Il videogioco di casa Bandai Namco Entertainment si intitola One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Qui la nostra recensione del titolo.

Sinossi