Dragon Ball Super: Super Hero: ecco lo storyboard tra Gamma 2 e Piccolo

Il nuovo lungometraggio di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero, debutterà tra pochi giorni nei cinema giapponesi, l’11 giugno. Per quanto riguarda l’uscita del film al di fuori del Giappone, Crunchyroll ha annunciato che da agosto 2022 comincerà a essere distribuito.

Infatti di recente è stato annunciato che Dragon Ball Super: Super Hero debutterà il 19 agosto negli Stati Uniti. Anche se non riguarda il territorio italiano è comunque interessante. Infatti non solo da più credibilità alla distribuzione del film in tutto il mondo, ma fa capire che la procedure è iniziata. Ora non resta che aspettare notizie relative all’Italia.

In attesa del debutto del secondo film della serie Super, riportiamo uno storyboard che vede Piccolo combattere contro Gamma 2. Questo arriva grazie dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype che riportiamo di seguito:

SUPER HERO – Gamma 2 vs Piccolo storyboard preview pic.twitter.com/dkFBZ1nCVH — Hype (@DbsHype) June 7, 2022

In questo storyboard Piccolo subisce l’attacco dell’androide, ma non è nulla di preoccupante perché il namecciano sfoggerà un livello di forza totalmente diverso nuovo da quello che conosciamo. Infatti, dato che sarà al centro del film insieme a Gohan, affronterà i due nuovi androidi con una nuova trasformazione.

Questa ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli appassionati e anche di Furukawa, il doppiatore storico di Piccolo. Ha confessato il suo stupore ma anche la sua gioia di vedere il suo personaggio finalmente allo stesso livello dei Saiyan e soprattutto al centro della storia.

Anche Akira Toriyama ha confessato belle parole per Piccolo. Non a caso è il suo personaggio preferito nel film. Queste sue parole come si può immaginare hanno scatenato lo stupore degli appassionati. Infatti quanto lui disegnava il manga ha ritagliato sempre un ruolo secondario.

Ora però non sarà così e i fan sono pronti a scoprire cosa succederà insieme al suo allievo Gohan.

L’autore della serie originale, Akira Toriyama, si è ancora una volta occupato del concept originale. Si è dedicato alla scrittura del copione con i dettagli dei dialoghi, e fornisce i design dei personaggi.

È stato detto che Toriyama è ancora più coinvolto in questo film rispetto ai precedenti tre che ha scritto.