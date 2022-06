Dragon Ball Super: Super Hero: svelato il nemico finale del film!

Molto è stato detto sull’ultimo film in uscita della serie Super di Dragon Ball, e Dragon Ball Super: Super Hero ancora propone novità ai fan nonostante la sua uscita è prevista la settimana prossima.

Ricordiamo infatti che il film debutterà l’11 giugno in solo Giappone in tutti i cinema per poi cominciare a essere distribuito aldilà del continente asiatico da Crunchyroll a partire da agosto.

Come tutti ormai sanno il film ripropone a tutti gli appassionati delle avventure di Goku un nemico familiare.

Parliamo dell’Armata del Fiocco Rosso. Questa fa il suo ritorno grazie a Magenta il quale con l’aiuto di Dr. Hedo cercherà di mettere in disordine la pace sulla Terra.

Ci saranno due nuovi Androidi, Gamma 1 e Gamma 2 che saranno affrontati da Gohan e Piccolo. I due guerrieri Z saranno al centro delle vicende e ad essere precisi saranno i due super eroi principali.

Ma ci saranno altri nemici? Molto si è detto. Infatti molti appassionati hanno teorizzato il ritorno di uno dei nemici più importanti della serie di Akira Toriyama.

Per sapere di chi si tratta riportiamo ora un aggiornamento importante che ne svelerà la sua identità.

L’aggiornamento giunge dall’insider EmperorBigD, che ha condiviso il tutto direttamente sulla sua pagina twitter. Di seguito ne riportiamo la notizia:

After MUCH speculation, it is indeed true. A NEW version of #Cell will be the final villain #Gohan faces in #DragonBallSuperSuperHero known as "Cell Max". Details on what we know in this video.

Watch & Share https://t.co/Yp4dz4491V pic.twitter.com/VwXNCdGBrv

— Geekdom101 Max (@EmperorBigD) June 1, 2022