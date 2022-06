Dragon Ball Super: Super Hero, la colonna sonora del film include spoiler consistenti sulla trama!

La tracklist è stata pubblicata online dall’utente Twitter @DBSHype ed elenca le canzoni nell’ordine in cui vengono utilizzate all’interno del film, in modo che i titoli possano essere letti insieme per avere un quadro approssimativo dell’intera trama del film in uscita.

I titoli delle tracce svelano il soggetto di alcune scene, come “Beerus e Cheelai”, che rivela che il Dio della Distruzione e l’ex guerriero delle forze di Freezer appariranno insieme in una scena, e “Shenron”, che suggerisce che sette Sfere del Drago saranno raccolte e utilizzate per evocare il famigerato drago dispensatore di desideri.

Altri brani sono intitolati in modo un po’ più sottile, ma forniscono comunque alcuni indizi sulla trama, come “The Deadliest of All, Activates”, un nome che implica fortemente che l’arma segreta dell’Armata del Red Ribbon, che si dice sia il classico cattivo di Dragon Ball Z, Cell, emergerà effettivamente dal misterioso contenitore a forma di sfera che è stato visto in diversi trailer.

Alcuni dei nomi delle canzoni si riferiscono a scene già intraviste nei trailer, come “Gohan vs. Gammas”, che si presume verrà suonata durante la resa dei conti del giovane Saiyan nel giorno di pioggia con i due nuovi guerrieri androidi del film, Gamma 1 e Gamma 2.

È interessante notare che Gamma 2 riceve un brano tutto suo, “Gamma 2’s Resolve”, che appare in ritardo nella tracklist, mentre Gamma 1 non riceve un tema tutto suo, il che implica che il primo del duo di androidi potrebbe essere eliminato in un momento precedente della storia.

Dragon Ball Super: SUPER HERO – All 23 Soundtrack names revealed! Unfortunately it seems there’s no Theme Song for this movie :( Translations: @DBSChronicles pic.twitter.com/l1TXsmJ1jz — Hype (@DbsHype) May 31, 2022

I fan che vogliono affrontare il nuovo film di Dragon Ball completamente privi di spoiler sono invitati a essere molto cauti nelle prossime settimane, poiché oltre alla nuova tracklist, Toei Animation ha rilasciato nuovi trailer del film in maniera costante.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà proiettato in Giappone l’11 giugno. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Crunchyroll nel corso dell’estate.

Il manga originale di Akira Toriyama è disponibile in diverse versioni pubblicate dalla casa editrice Star Comics, che in estate pubblicherà anche i manga inerenti ai film del franchise.