Rick and Morty: il franchise ammette di avere un fandom “tossico” a volte

Sebbene Rick and Morty sia una delle serie di animazione per adulti più popolari attualmente in circolazione, con una serie di spin-off a fumetti che forniscono ancora più contenuti al riguardo, alcuni fan della serie hanno rovinato il divertimento, dimostrandosi tossici in termini di elitarismo fuorviante.

L’elitarismo basato sulla comprensione degli aspetti fondamentali della fantascienza e dell’umorismo non convenzionale è una cosa, ma le azioni compiute dai fan nel mondo reale sono allarmanti, come ammette anche il franchise stesso.

L’esempio più recente di come Rick and Morty abbia avuto un impatto sul mondo reale dei suoi fan si è verificato quando McDonald’s ha rimesso in commercio la salsa Szechuan dopo che questa era stata presentata nel primo episodio della terza stagione della serie.

Poiché si trattava solo di una promozione di un giorno fatta per divertimento a causa dell’amato show, i ristoranti McDonald’s hanno rapidamente esaurito la salsa, provocando una serie di segnalazioni e video sui social media di fan aggressivi nei confronti dei dipendenti, che si scagliavano contro di loro perché non avevano ottenuto la salsa che Rick aveva detto loro di provare.

In Rick and Morty: Corporate Assets #4 di James Asmus e Jarrett Williams, Morty ha involontariamente ceduto i diritti di vita suoi e di Rick a una corporazione intergalattica che ha poi inondato il mercato di contenuti e merchandising di Rick and Morty.

In questo numero i protagonisti sono diventati le loro controparti fittizie dopo essere stati intrappolati in un fumetto a loro dedicato.

Nel tentativo di fuggire, Rick usa la sua influenza dal mondo immaginario per creare una sfida sui social media nota come “Rick and Morty Challenge”.

I parametri della sfida consistono nell’acquistare i bastoncini luminosi dedicati al franchise, aprirli e bere il liquido contenuto, per poi postare il video sui social media. I fan non sanno che il fluido è in realtà il fluido classico del portale per creare un’uscita di fortuna.

In questa storia, Rick conta letteralmente sul fatto che i suoi fan del mondo reale faranno qualsiasi cosa stupida lui dica solo perché glielo dice, e i suoi sforzi sembrano essere immediatamente ripagati.

Quando Rick dice ai suoi fan di bere il liquido del bastone luminoso perché così facendo dimostrerebbero di essere veri fan, questi non esitano e vengono uccisi per questo.

Sebbene i fan della serie nella vita reale non stiano formando portali nei loro stomaci, stanno creando impatti negativi nel mondo reale da un cartone animato che si suppone debba essere goduto, non usato come metro di misura per la propria intelligenza o come scusa per rimproverare le persone che cercano solo di fare il loro lavoro.

Con il passare delle stagioni e delle serie a fumetti, Rick and Morty ha dimostrato di essere una delle serie più divertenti e geniali degli ultimi tempi, con esilaranti prese di posizione sull’esistenzialismo e interessanti concetti sulla teoria delle stringhe.

La serie è divertente e dovrebbe piacere a chiunque sia abbastanza maturo da guardarlo o leggerlo, ma nessuno pensa che qualcuno sia intelligente perché guarda la serie, compreso Rick and Morty stesso, visto che persino la serie stessa ha sottolineato quanto possa essere tossica una parte dei suoi fan.