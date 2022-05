Rick and Morty: arrivano aggiornamenti sullo script della stagione 8

In pieno stile Rick and Morty arrivano aggiornamenti sulla stagione 8!

“Ascolta Morty, mi spiace deluderti, ma quello che chiamano amore è solo una reazione chimica che fa accoppiare gli animali. Colpisce duro, Morty, e poi lentamente si spegne e ti incastra in un matrimonio fallito. Lo ha fatto con me, lo farà con i tuoi, rompi il cerchio Morty, vai oltre, concentrati sulla scienza.”

Con forse la citazione chiave dell’intera serie (e forse della vita ndr), vi riportiamo che Adult Swim ha aggiornato gli appassionati della stravagante e profonda serie di fantascienza, sullo script della stagione 8.

L’aggiornamento in questione proviene da Heather Anne Campbell, una scrittrice e comica che ha lavorato a tutto, da The Twilight Zone a The Eric Andre Show. Su Twitter, la Campbell ha lasciato i fan a bocca aperta dopo aver postato un messaggio su Rick and Morty.

“Abbiamo iniziato a scrivere la stagione 8 di Rick and Morty. Andiamo”.

we have begun writing season 8 of rick and morty letsssss gooooooo pic.twitter.com/vy51iNEeR3 — Heather Anne Campbell (@heathercampbell) May 18, 2022

Come potete immaginare, i fan sono stati molto contenti dell’aggiornamento, e questo è solo uno di quelli che hanno ricevuto nell’ultima settimana. Non molto tempo fa, infatti, lo sceneggiatore Rob Schrab ha fatto scalpore nel fandom con un proprio aggiornamento sull’ottava stagione.

Il 16 maggio, lo scrittore ha comunicato ai fan online che la writer’s room è stata ufficialmente aperta per l’ottava stagione, quindi i netizen possono aspettarsi altri teaser dedicati alle prossime stagioni, insieme alle tante novità anche in campo anime.

Secondo Variety, Rick and Morty: The Anime è stato ufficialmente ordinato da Adult Swim e HBO Max. La serie sarà composta da dieci episodi e sarà supervisionata da Takashi Sano. Il regista è colui che in passato si è occupato dei cortometraggi anime di Rick and Morty, ormai diventati virali.

Se non avete ancora visto “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”, potete dare un’occhiata su Youtube per farvi un’idea di cosa offrirà questo show.

“Le imprese multiformi di Rick e della banda mettono a dura prova il legame familiare, ma loro sono sempre all’altezza della situazione”, ha commentato Sano in una nuova dichiarazione sull’ordine della serie.

“È uno spettacolo che rafforza la vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa famiglia straordinaria. Spero che le loro avventure vi piacciano!”.