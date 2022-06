One Piece 1052: nuovi spoiler per un capitolo davvero importante

La chiusura della saga di Wano ha portato tante consapevolezze e numerose rivelazioni, e nonostante le sorprese dello scorso capitolo, il sensei Oda ha deciso di donare un focus ancora una volta sul Paese gestito dal nuovo Shogun Momonosuke, con tante succose novità e rivelazioni che comportano numerose conseguenze.

Ecco gli spoiler:

Il nuovo capitolo si intitolerà: “Nuovo mattino”

Copertina: Germa 66 incontra Caesar

– Zunesha è partita perché i confini sono chiusi

– Hawkins rivela in un discorso a Drake che si riferiva a se stesso quando ha detto che una persona ha solo l’1% di possibilità di sopravvivere. Hawkins ha previsto la sconfitta di Kaido con le sue carte, ma non ha commesso un altro tradimento a causa del suo orgoglio.

7 giorni sono passati durante gli eventi citati sopra:

– Vediamo i progressi fatti nella terra di Wano.

– Apoo e Inbi sembrano aver fatto pace con l’alleanza.

– Ashura è morto e Izo è morto nello scambio con Maha.

– Alcune scene comiche e di fanservice, con protagonista Yamato e Mugiwara.

– Yamato è finalmente con i pirati della ciurma (Luffy, Brook, Neko…)

– Greenbull (Ryokugyu) è in viaggio verso Wano

Informazioni aggiuntive su One Piece

A quanto pare finalmente riceveremo le taglie nel capitolo 1053, visto che i giornali sono già arrivati ed un capitolo di assestamento è sempre concesso per creare hype.

Non vediamo il volto di Ryogokyu (Greenbull), ha un fiore sulla schiena che usa per spingersi e volare.

Vediamo che l’equipaggio si è ripreso completamente dagli scontri micidiali di Wano (compreso Zoro).

Ryogokyu (GreenBull), è accompagnato da un Buster Call. (o solo corazzate in generale?)

NESSUNA PAUSA LA PROSSIMA SETTIMANA

One piece andrà in pausa dopo il capitolo 1053 dal 27 giugno al 25 luglio per permettere a Oda di prepararsi per l’arco finale. Leggere “arco finale” fa davvero venire i brividi, anche se sappiamo che quest’ultimo durerà ancora per molti anni.

Oda sensei ha dichiarato: Vorrei rivedere la storia in maniera più accurata e dettagliata, in modo da poter concludere l'”arco finale” il prima possibile e con tutte le vicende e le risposte al posto giusto.

Il capitolo 1054 inoltre, riceverà una diffusione a colori in occasione del 25° anniversario del manga (fine luglio).