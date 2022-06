One Piece 1051: l'epopea leggendaria di Wano e il significato della parola "Fine" - Discussione

One Piece 1051: l’epopea leggendaria di Wano e il significato della parola “Fine” – Discussione

Con il nuovo capitolo di One Piece Eiichiro sensei chiude un’epopea mitologica di largo spessore, sia per quanto riguarda la timeline del manga, sia per quanto riguardo l’intera influenza del medium fumettistico.

Quello che abbiamo avuto modo di leggere e ammirare nel corso degli anni non solo si presenta come un esercizio di stile da parte del mangaka, ancora capace di sorprendere, emozionare e capace di tessere e narrare storie incredibili, ma si pone esponenzialmente come una base solida da cui attingere nel corso del tempo, grazie a delle trovate geniali e scelte stilistiche senza pari, capaci di trasformare dei semplici retcon in vere e proprie rivelazioni scioccanti.

La battaglia contro Kaido (potenzialmente ancora vivo anche se sprofondato nel magma con Big Mom ndr) ha permesso all’autore ed ai suoi assistenti non solo di creare una battaglia spettacolare e artisticamente ispirata, ma ha anche concesso di aggiungere tasselli fondamentali alla trama, come la rivelazione dell’Hito Hito No Mi modello Nika e del passato dell’Imperatore.

La rivelazione di quest’ultima è stata importante anche al riguardo dell ‘Haki, e della sua funzione in merito alla figura leggendaria di Roger. Il Re dei Pirati non ha mai assunto nessun Devil Fruit, e proprio per questo la vera Ambizione è sancita dalla forza di volontà e la grinta scaturita dal desiderio di conquista, rispetto e potere.

La potenza nuda e crudo non basta mai e se ci riflettiamo attentamente neanche Luffy ha vinto con la sola forza, dato che quest’ultima si è espressa dalla possenza del suo grande cuore, un cuore che batte per la libertà, l’amore e il cibo. Forse più che il Devil Fruit la vera potenza del capitano è stata proprio il suo animo puro e coraggioso.

Detto questo il nuovo capitolo sancisce, a quanto pare, la fine di questa incredibile saga capace ancora una volta di far emozionare il lettore, lasciandolo a bocca aperta numerose volte per via di tantissime vicende, dialoghi, flashback e visioni future, che senza ombra di dubbio hanno ancora tanto da raccontare.

Come si vociferava da mesi ormai, una piccola sorpresa è avvenuta anche in questo capitolo di transizione, dato che Yamato è entrata nella Ciurma dei Mugiwara (nonostante si aspetti il verdetto del capitano ndr).

Come anticipato dallo scorso capitolo Lord Momonosuke è diventato lo Shogun di Wano, regalando al Paese un futuro degno di essere vissuto. Il popolo vittima di un passato violento e disastroso finalmente riesce ad avere la vita che si merita, tramite il mastodontico intervento della nuova generazione di Pirati.

Ricordate che One Piece non va in pausa la prossima settimana e potete leggere il capitolo su MangaPlus.