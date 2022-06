Fullmetal Alchemist: guarda il trailer di Last Transmutation

Fullmetal Alchemist è considerato da molti come una delle più grandi storie di anime di tutti i tempi. La storia dei fratelli Elric in viaggio per la nazione di Amestris. Il oro obiettivo è trovare la leggendaria pietra filosofale con lo scopo di riottenere i loro corpi originari persi in una trasmutazione umana finita male.

Durante il loro viaggio scopriranno un piano orchestrato da sette esseri chiamati homunculus che potrebbe distruggere il Paese se non fermati in tempo.

Quest’anno si celebra il ventesimo anniversario della serie creata da Hiromu Arakawa. In occasione di tale evento sono stati annunciati due nuovi film live-action quest’anno. Parliamo di Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar e Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation. Il primo sarà distribuito nei cinema giapponesi il 20 maggio, mentre il secondo il 24 giugno.

Oggi annunciamo il primo trailer di The Final Transmutation. Questo da agli spettatori un’idea di come si concluderà questa nuova versione di Edward e Alphonse Elric. Warner Bros Japan infatti ha rilasciato il nuovissimo trailer di Fullmetal Alchemist: The Last Transmutation. Sopra infatti è possibile dare un’occhiata al trailer che abbiamo riportato.

Hiromu Arakawa al momento non ha rivelato alcun piano per rivisitare il mondo dell’alchimia che ha creato, sebbene Fullmetal Alchemist rimanga uno dei preferiti dai fan.

Ricordiamo che il successo di Fullmetal Alchemist è da subito stato incredibile. Di fatto fa parte di quel gruppo di manga di maggior successo commerciale in Giappone.

Ha superato 50 milioni di copie vendute al momento della pubblicazione del 27º volume. In questo modo è diventata la serie più venduta della casa editrice Square Enix.

La serie inoltre ha venduto oltre 14 milioni di copie nel resto del mondo, raggiungendo così la somma totale di 64 milioni di copie vendute.

Ricordiamo che la serializzazione del manga è iniziata il 12 luglio 2001 per poi concludersi il 12 giugno 2010, totalizzando un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale. Tutti questi sono in seguito stati raccolti in 27 volumi sotto l’etichetta Gangan Comics.

Per quanto riguarda la distribuzione del manga in Italia, Planet Manga si è occupato della distribuzione nel nostro territorio nazionale dal 13 luglio 2006 al 3 settembre 2011.