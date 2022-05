Fullmetal Alchemist: ecco come Hiromu Arakawa celebra il live-action!

Fullmetal Alchemist dopo l’annuncio che il film live-action avrebbe ricevuto ben due sequel, ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli appassionati.

Parliamo di The Avenging Scar e di The Final Transmutation in arrivo quest’estate. Dopo fine della serie manga creata da Hiromu Arakawa anni fa, questi film in uscita racconteranno l’intera storia dei fratelli Elric nel mondo del live-action.

La mangaka ha disegnato un nuovo artwork per aiutare a promuovere il film incentrato sul cattivo Scar.

L’artwork del creatore di Fullmetal Alchemist è relazionato al poster di Fullmetal Alchemist: The Avenging Scar. Il film sequel proseguirà il viaggio dei fratelli Elric mentre li metterà sulla strada del nemico estremamente complesso.

Grazie a Warner Bros Entertainment possiamo condividere di seguito la sublime illustrazione del maestro:

Al momento, Arakawa non ha confermato che tornerà nel mondo dell’alchimia in futuro. La mangaka attualmente è al lavoro su una nuova serie manga in Tsugai of the Underworld.

Anche se questo franchise potrebbe essere nelle sue fasi iniziali, non saremmo sicuramente sorpresi se il manga ricevesse un adattamento anime.

Il secondo film della serie di film live-action arriverà nelle sale in Giappone il 20 maggio del prossimo mese, con The Final Transmutation che seguirà poco dopo anche nel giugno di quest’anno.

L’anime ha visto molti adattamenti live-action creati sia per il grande schermo che per il piccolo schermo. Netflix ha inoltre lavorato a diversi nuovi adattamenti di anime come One Piece, Avatar The Last Airbender e Yu Yu Hakusho (Yu degli spettri) solo per citarne alcuni.

La Sony Pictures sta anche cercando di creare film anime dal vivo, con artisti del calibro di Robotech e One-Punch Man. Quindi non sembra che gli adattamenti si fermeranno presto.

Al momento, non ci sono date di uscita per questi sequel di Fullmetal Alchemist nelle sale dei cinema italiani, ma non saremmo sorpresi di annunciare un’aggiornamento sulla loro uscita già da quest’anno.