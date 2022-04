Fullmetal Alchemist: nuovi dettagli del live-action su Scar

La storia dei fratelli Elric in Fullmetal Alchemist rimane una delle serie più leggendarie mai realizzate.

Con la rivelazione di due nuovi sequel in arrivo nelle sale quest’estate, la Warner Bros ha rilasciato un nuovo video incentrato sull’antagonista noto come Scar.

Si tratta di una forza distruttiva che sta cercando di fare a pezzi i militari a causa dei tragici avvenimenti iniziali della sua vita.

Nel nuovo video, Mackenyu ha discusso di come vede Scar. Il cattivo è molto più complicato di quanto pensassero inizialmente sia Alphonse che Edward Elric quando hanno tentato di fermare la sua furia omicida contro il governo:

“Ho la mia giustizia e cerco di attenermi ad essa. E il nucleo dentro di me è molto forte. Penso a quanto sia attraente, non solo brutto. Ho giocato mentre giocavo“.

La Warner Bros Entertainment ha rilasciato un nuovo video che non solo ci fornisce nuove riprese del film, ma mostra anche alcuni filmati dietro le quinte in cui Nitta discute del suo ruolo di Scar. Alcune riprese di scene d’azione che dovrebbero svolgersi nel secondo film della trilogia live-action.

Nitta ha svelato i dettagli circa il tempo impiegato dai truccatori sul set del film per trasformarlo completamente nell’antagonista della serie Fullmetal Alchemist.

Scar ha un background tragico che usa per giustificare le sue azioni combattendo contro i militari. Ecco quanto afferma l’attore:

“Ho impiegato circa 2 ore per truccarmi ogni giorno. Scar è” graffio “in italiano. Senza quello, non è cicatrice. Anche il tempo per il trucco è un momento importante per interpretare un ruolo. Lo era.“