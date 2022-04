Fullmetal Alchemist: Ed e Al Elric protagonisti di questa immensa Figure

Fullmetal Alchemist, la storia partorita dalla mente di Hiromu Arakawa torna con numerose novità, preparate e volte a festeggiare il 20esimo anniversario della leggendaria opera.

Le incredibili avventure degli alchimisti Ed e Al Elric tornano nuovamente in auge grazie a Good Smile Company, che ha deciso omaggiare i protagonisti con una imponente figure da migliaia di euro.

Questo piccolo gioiellino approderà sul mercato l’11 maggio 2022 per la gioia di tutti i collezionisti accaniti e gli appassionati senza tempo dell’opera cult per eccellenza. Alta circa 40 centimetri e larga 43 centimetri, la preziosa Figure mostra i due fratelli durante un combattimento, che sembra essere davvero duro.

Un design incredibile e una resa spettacolare pongono un prezzo davvero elevato per la statua, che si pone come uno degli oggetti tematici più importanti per quanto riguarda il manga in questione. Se volete averla nelle vostre mani, è possibile preordinarla online al prezzo complessivo di 2199 dollari americani, circa 1990 euro.

Fullmetal Alchemist: il manga e i live-action

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. L’opera è stata pubblicata sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale; questi sono in seguito stati raccolti in 27 volumi sotto l’etichetta Gangan Comics e pubblicati tra il 22 gennaio 2002 e il 22 novembre 2010. Il manga è stato tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano da Planet Manga.

Il primo lungometraggio dedicato al manga in questione, ha visto la luce nel 2017, per l’egregia regia di Fumihiko Sori, che ha adattato il primo arco narrativo del manga di Hiromu Arakawa.

Il film ebbe un buon successo, e infatti già in quel periodo ricorrevano dei rumors riguardanti un sequel, ma prontamente non si è saputo più nulla.

Inoltre, vi rammentiamo che il manga è uscito tra il 2000 ed il 2010, composto da 108 capitoli complessivi, più uno speciale. In Italia Planet Manga sta ripubblicando una ristampa di pregiata qualità, ovvero la Fullmetal Alchemist – Ultimate Deluxe Edition, dove le tavole diventano molto più incisive grazie alla qualità della stampa e del formato gigante.

Inoltre sono state realizzate anche due serie animate dedicate intitolate Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, quest’ultima maggiormente apprezzata dai fan, vista l’enorme fedeltà ai testi, le tavole e le vicende originali.

I live-action in Giappone, come sempre assumono un ruolo rilevante diverso dal nostro, che spesso e volentieri conducono sulla strada del fallimento, anche se ogni tanto sono concesse delle eccezioni spesso contrastanti da parte di pubblico e critica.