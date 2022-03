Fullmetal Alchemist: preview di Hohenheim, Bradley, Ling, Olivier

L’account Twitter ufficiale dei film live-action di Fullmetal Alchemist ha rivelato nuove immagini di Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar e Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation.

Le immagini mostrano i personaggi Van Hohenheim, King Bradley, Ling Yao e Olivier Mira Armstrong in costume.

Qui di seguito è possibile guardare i personaggi Van Hohenheim, King Bradley, Ling Yao e Olivier Mira Armstrong interpretati rispettivamente da Seiyō Uchino, Hiroshi Tachi, Keisuke Watanabe e Chiaki Kuriyama:

Per quanto riguarda The Avenger Scar, si apre il 20 maggio e segue la lotta di Edward con il personaggio Scar.

Invece Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation, si apre il 24 giugno e descrive la battaglia finale della storia.

I film presenteranno un cast di ritorno dal primo film live-action, così come nuovi membri del cast. Fumihiko Sori (Ping Pong dal vivo) tornerà a dirigere il film. I film commemorano il 20° anniversario del manga originale Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa.

Il primo film live-action ha aperto il Tokyo International Film Festival nell’ottobre 2017 per la sua prima mondiale, prima dell’uscita in Giappone a dicembre 2017.

Fullmetal Alchemist: il manga

I due film live-action sono ispirati al manga Fullmetal Alchemist.

Scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, l’opera è stata pubblicata sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale.

Questi sono in seguito stati raccolti in 27 volumi sotto l’etichetta Gangan Comics e pubblicati tra il 22 gennaio 2002 e il 22 novembre 2010. Il manga è stato tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano da Planet Manga.