Fullmetal Alchemist: guarda le prime scene di combattimento dei live-action

Il sito ufficiale di Fullmetal Alchemist: Final Chapter-The Avenger Scar e Fullmetal Alchemist: Final Chapter-The Last Transmutation, i due film sequel live-action in arrivo di Fullmetal Alchemist, ha iniziato a trasmettere un nuovo trailer “finale”.

Il trailer, che puoi guardare sopra, mostra i vari combattimenti nei due film. Il sito ha anche svelato un nuovo poster visivo e commenti del creatore del manga originale Hiromu Arakawa.

Arakawa ha mostrato in anteprima il primo dei due film e ha detto che l’ha commossa fino alle lacrime con le scene di Tsubasa Honda (Winry Rockbell) e in particolare di Toshio Kakei (Fu).

I film presenteranno un cast di ritorno dal primo film live-action. I film sono interpretati da Ryōsuke Yamada nei panni di Edward Elric, Atomu Mizuishi nei panni di Alphonse Elric, Tsubasa Honda nei panni di Winry Rockbell e Dean Fujioka nei panni di Roy Mustang.

The Avenger Scar si apre il 20 maggio e segue la lotta di Edward con il personaggio Scar. Per quanto riguarda l’altro sequel live-action, invece, è previsto per il 24 giugno e descrive la battaglia finale della storia.

I film commemorano il 20° anniversario del manga originale Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa.

Ricordiamo che i nuovi membri del cast includono:

Mackenyu Arata nei panni di Scar;

nei panni di Yuina Kuroshima nei panni di Lan Fan;

nei panni di Keisuke Watanabe nei panni di Ling Yao ;

nei panni di ; Yuki Yamada nei panni di Solf J. Kimblee ;

nei panni di ; Hiroshi Tachi nei panni di King Bradley ;

nei panni di ; Kōji Yamamoto nei panni di Alex Louis Armstrong ;

nei panni di ; Chiaki Kuriyama nei panni di Olivier Mira Armstrong ;

nei panni di ; Seiyō Uchino nei panni di Van Hohenheim ;

nei panni di ; Yukie Nakama nei panni di Trisha Elric ;

nei panni di ; Jun Fubuki nei panni di Pinako Rockbell ;

nei panni di ; Naohito Fujiki nei panni di Yuriy Rockbell ;

nei panni di ; Kaoru Okunuki nei panni di Sarah Rockbell ;

nei panni di ; Kokoro Terada nei panni di Selim Bradley ;

nei panni di ; Long Meng Rou nei panni di May Chang ;

; Haruhi Ryо̄ga nei panni di Izumi Curtis.

Fullmetal Alchemist: il manga

I due film live-action seguono le vicende del manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010, ha pubblicato l’opera per un totale di 108 capitoli, più un capitolo speciale.

Planet Manga ha pubblicato in Italia il manga con la prima edizione italiana dal 13 luglio 2006 al 3 settembre 2011.