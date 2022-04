Fullmetal Alchemist: nuovi personaggi introdotti in un nuovo trailer

Fullmetal Alchemist all’inizio di quest’anno ha annunciato che il lungometraggio live-action non avrebbe ottenuto un sequel, ma due. Si parla di Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar e Fullmetal Alchemist: Final Chapter The Last Transformation, che dovrebbero arrivare quest’estate.

La data del film che presenterà il complicato cattivo Scar si avvicina. Nel frattempo ecco un nuovo trailer che offre ai fan uno sguardo a quasi quindici personaggi che arriveranno per la prima volta.

Il manga originale di Fullmetal Alchemist si è concluso nel 2010, ricevendo due adattamenti anime unici. Questo perché la storia dei fratelli Elric è stata prima raccontata durante la prima serie. Successivamente con una storia più fedele al manga in Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Al momento, non ci sono piani per una serie sequel o per un ritorno al mondo dell’alchimia tramite una storia spin-off.

Il creatore del franchise, Hiromu Arakawa, sta già passando a una nuova serie manga.

Warner Bros Japan ha rilasciato il nuovo trailer di Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar, offrendo ai fan non solo uno sguardo migliore al sequel, ma introducendo anche un discreto numero di nuovi personaggi che dalle pagine del manga e degli episodi dell’anime, passeranno al mondo del live-action.

Il sequel ha pubblicato un elenco di alcuni dei principali nuovi giocatori che entreranno nel mondo live-action di Fullmetal Alchemist: