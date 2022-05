Fullmetal Alchemist: guarda le nuove funko pop in arrivo

Fullmetal Alchemist è tra i manga che ha riscosso maggiore successo durante la sua serializzazione sia in Giappone che all’estero.

Al momento della pubblicazione del volume numero 27 ha superato 50 milioni di copie. In questo modo si è affermata come la serie più venduta della casa editrice Square Enix. La serie inoltre ha venduto oltre 14 milioni di copie nel resto del mondo, raggiungendo così la somma totale di 64 milioni di copie vendute.

Ricordiamo che la storia segue i giovani alchimisti Edward e Alphonse Elric. I due fratelli sono alla ricerca della leggendaria pietra filosofale con lo scopo di riottenere i loro corpi originari persi in una trasmutazione umana finita male. Durante il loro viaggio scopriranno un piano orchestrato da sette esseri chiamati homunculus che potrebbe distruggere il Paese se non fermati in tempo.

Per quanto riguarda i progetti in corso della serie quest’estate arriveranno due film live-action. Il primo si intitola Fullmetal Alchemist: Capitolo Finale – Il Vendicatore Scar che debutterà nei cinema giapponesi il 20 maggio 2022. Seguirà le vicende della battaglia di Edward con il personaggio Scar.

Per quanto riguarda il secondo film, intitolato Fullmetal Alchemist: Capitolo Finale – L’Ultima Trasmutazione, uscirà nei cinema il 24 giugno 2022 e racconterà la storia della battaglia finale.

Moltissime serie quando raggiungo un certo successo, per confermarlo avviano alcuni merchanidising. Questo è il caso delle nuove Funko Pop di Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Risale al 2018 l’ultima volta che abbiamo visto le Funko pop sul franchise della mangaka Hiromu Arakawa. Ma ora ecco l’arrivo di una collezione ispirata alla popolare serie anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Questa nuova collezione come si vede, include:

Edward Elric (con la possibilità di illuminarsi al buio);

(con la possibilità di illuminarsi al buio); Olivier Armstrong ;

; Riza Occhio di Falco ;

; Scar

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è il secondo adattamento anime di Fullmetal Alchemist, il pluripremiato manga di Hiromu Arakawa.

Il manga e l’anime seguono entrambi i fratelli Edward e Alphonse Elric, due talentuosi alchimisti con la capacità di manipolare e trasformare la materia. In Italia Planet Manga si è occupato della pubblicazione dei volumi, con la prima edizione risalente al 13 luglio 2006.