Fullmetal Alchemist: la mangaka condivide un’ illustrazione in vista dei film

Fullmetal Alchemist rientra tra i maggiori successi mai registrati. Infatti ha ricevuto un’accoglienza incredibile non solo in Giappone ma in tutto il mondo!

Si pensi solo al successo commerciale raggiunto un Giappone dopo la pubblicazione del 27º volume. Questo infatti ha superato 50 milioni di copie vendute! In questo modo si è proclamata come serie più venduta della casa editrice Square Enix.

Chiaramente la maggior parte delle copie le registra il Giappone, ma nel resto del mondo le copie vendute ammontano a ben 14 milioni! Il totale quindi è di 64 milioni di copie vendute.

Il successo di Fullmetal Alchemist ha portato alla produzione di non uno, ma ben due adattamenti live-action in arrivo nell’estate 2022. Il primo è Fullmetal Alchemist: The Avenging Scar. Questo uscirà nei cinema alla fine di questo mese, il 20 maggio.

Il secondo film della serie, Fullmetal Alchemist: The Final Transmutation, arriverà a giugno quest’anno.

Oggi mostriamo agli appassionati un nuovo artwork condiviso da Hiromu Arakawa. Questo ritrae un esilarante “dietro le quinte” in cui i suoi personaggi colgono l’occasione per rilassarsi.

La storia oscura dell’alchimia è spesso considerata dai fan della serie come uno dei franchise più amati. Infatti è bene ricordare l’annuncio dei due sequel live-action all’inizio di quest’anno che ha mandato tutti in visibilio.

Per aiutare a celebrare il ventesimo anniversario di Fullmetal Alchemist, i film vogliono riprendere da dove si era interrotto il primo film e coprire la storia totale di Edward e Alphonse Elric.

Nonostante Arakawa non abbia menzionato una serie sequel che sarebbe tornata nel mondo dell’alchimia, la mangaka ha iniziato a lavorare su una nuova serie manga sotto forma di Tsugai of the Underworld.

Il nuovo artwork di Hiromu Arakawa vede personaggi come Edward Elric, Alphonse Elric, Scar e molti altri eroi e cattivi della serie cogliere l’occasione per prendersi una pausa dal processo di ripresa del nuovo film Fullmetal Alchemist che arriverà nei cinema più tardi questo mese:

Fullmetal Alchemist: il manga

I due film live-action in arrivo vanno a dare continuità alla vicende dei fratelli Elric comiciate nei capitoli del manga disegnato da Arakawa.

Come si sa benissimo, si parla di un manga di estremo successo giunto in Italia grazie a Star Comics. La prima edizione italiana risale al 12 luglio 2001.