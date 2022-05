Fullmetal Alchemist Live-Action rivela delle nuove clip, con protagonisti buoni e cattivi. Andiamo a vederle insieme!

L’account Twitter ufficiale della serie di film live-action FMA ha rilasciato una serie di brevi trailer che si concentrano ciascuno su un singolo membro del cast di supporto della storia.

I primi due trailer mostrano il principe Xing Ling Yao e il suo servitore, Lan Fan, che viaggiano nel paese Amestris per rintracciare la Pietra Filosofale, lo stesso artefatto che i fratelli Elric e molti dei cattivi della serie stanno cercando.

Il terzo trailer si concentra su Van Hohenheim, il padre allontanato di Edward e Alphonse, misteriosamente scomparso quando erano giovani.

Gli ultimi due trailer mettono in evidenza due dei cattivi della serie: Re Bradley, il leader delle forze militari di Amestris, ed Envy, un omuncolo mutaforma che nutre un amaro risentimento verso l’umanità .

Ecco i Footage dedicati agli attori/personaggi della serie:

Ryosuke Yamada e Atomu Mizuishi, che hanno interpretato i fratelli Edward e Alphonse nel primo film, torneranno entrambi per ritrarre ancora una volta i fratelli Elric.

Tornerà anche Dean Fujioka, che i fan dell’anime ricorderanno come il musicista dietro la sigla di Yuri!!! on Ice, che interpreta il favorito dai fan, l’alchimista di fiamma Roy Mustang nel live-action.

Tsubasa Honda (Weathering With You) riprenderà anche il suo ruolo di Winry Rockbell, amica d’infanzia di Ed e Al. Anche il regista di Ping Pong, Fumihiko Sori, tornerà a dirigere entrambi i film.

Il primo lungometraggio dedicato al manga in questione, ha visto la luce nel 2017, per l’egregia regia di Fumihiko Sori, che ha adattato il primo arco narrativo del manga di Hiromu Arakawa. Il film ebbe un buon successo, e infatti già in quel periodo ricorrevano dei rumors riguardanti un sequel, ma prontamente non si è saputo più nulla.

Inoltre, vi rammentiamo che il manga è uscito tra il 2000 ed il 2010, composto da 108 capitoli complessivi, più uno speciale. In Italia Planet Manga sta ripubblicando una ristampa di pregiata qualità , ovvero la Fullmetal Alchemist – Ultimate Deluxe Edition, dove le tavole diventano molto più incisive grazie alla qualità della stampa e del formato gigante.

Inoltre sono state realizzate anche due serie animate dedicate intitolate Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, quest’ultima maggiormente apprezzata dai fan, vista l’enorme fedeltà ai testi, le tavole e le vicende originali.

I live-action in Giappone, come sempre assumono un ruolo rilevante diverso dal nostro, che spesso e volentieri conducono sulla strada del fallimento, anche se ogni tanto sono concesse delle eccezioni spesso contrastanti da parte di pubblico e critica.