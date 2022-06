Gundam Pavillon sarà la mostra VR allestita da Bandai Namco nel 2025

Gundam Pavillon sarà la mostra allestita da Bandai Namco nel 2025

Gundam ha fatto il suo debutto decenni fa, e già allora i fan non potevano fare a meno di immaginare come sarebbe stata la vita in un mondo in cui esistono i mecha guidati da esseri umani.

Con lo sviluppo della tecnologia nel corso degli anni, i fan si sono avvicinati a un futuro in cui i gadget dell’anime potrebbero davvero comparire, e ora proprio Gundam sta portando questa visione sul grande palcoscenico con l’aiuto della prossima World Expo.

Bandai Namco Holdings ha infatti confermato l’intenzione di ospitare uno speciale evento dedicato a Gundam alla World Expo del 2025. L’evento, che si terrà a Osaka, sarà caratterizzato da un Gundam Pavillion. È stato anche rivelato un poster che annuncia lo spazio, che potete vedere a fine articolo.

Secondo Bandai Namco, il padiglione sarà utilizzato come spazio per condividere le aspirazioni di Gundam per il futuro e mostrare le collaborazioni. L’evento promette anche di includere un collegamento al mondo virtuale, che potrebbe alludere all’apparizione del segnalato metaverso di Gundam.

L’ambizioso progetto vuole utilizzare la tecnologia VR preesistente per consentire ai fan di entrare nell’universo creato da Tomino, ma Bandai Namco non ha ancora annunciato una data di lancio per il progetto.

Gundam non sarà l’unico anime in evidenza all’Esposizione Universale di Osaka. Pikachu e Hello Kitty sono stati scelti per promuovere l’evento. Il raduno del 2025 è il prossimo Expo, quindi i fan possono iniziare a risparmiare per il viaggio se desiderano visitarla.

L’evento più recente si è svolto a Dubai nell’ottobre 2021, dopo un ritardo dovuto al COVID-19.

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island annuncia il ritorno Char!

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island sarà proiettato in Giappone il 3 giugno. I dettagli sull’uscita internazionale del film non sono ancora stati annunciati, ma numerose notizie sono già all’orizzonte.

L’account Twitter ufficiale del film ha confermato che il carismatico e meraviglioso Red Comet farà la sua comparsa nel nuovo film. Sono state inoltre pubblicate nuove immagini dell’asso di Zeon preferito dai fan e del suo Zaku II rosso brillante personalizzato.

L’annuncio conferma anche che Shuichi Ikeda, che ha doppiato Char per oltre 40 anni, riprenderà ancora una volta il ruolo. Il film riunirà Ikeda con il doppiatore Toru Furuya, che ha prestato la voce ad Amuro fin dal debutto della serie e che tornerà anche per il nuovo film.

Il film Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima) mostrerà al pubblico una rivisitazione dell’episodio 15 pescato dalla serie originale cult del franchise, aggiungendo una rivisitazione da zero sia delle scene che dei dialoghi.