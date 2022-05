Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island annuncia il ritorno Char!

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island sarà proiettato in Giappone il 3 giugno. I dettagli sull’uscita internazionale del film non sono ancora stati annunciati, ma numerose notizie sono già all’orizzonte.

L’account Twitter ufficiale del film ha confermato che il carismatico e meraviglioso Red Comet farà la sua comparsa nel nuovo film. Sono state inoltre pubblicate nuove immagini dell’asso di Zeon preferito dai fan e del suo Zaku II rosso brillante personalizzato.

L’annuncio conferma anche che Shuichi Ikeda, che ha doppiato Char per oltre 40 anni, riprenderà ancora una volta il ruolo. Il film riunirà Ikeda con il doppiatore Toru Furuya, che ha prestato la voce ad Amuro fin dal debutto della serie e che tornerà anche per il nuovo film.

La notizia ha sorpreso alcuni fan di Gundam, poiché il nuovo film è un remake di un episodio dell’anime originale di Mobile Suit Gundam del 1979, in cui Char non è apparso.

L’annuncio non offre alcun dettaglio su come Char sarà integrato nella storia, quindi non è chiaro a questo punto se apparirà semplicemente come un cameo, in un flashback, o se i fan potranno assistere a un nuovo duello tra il mobile suit e il suo rivale, Amuro Ray.

Char non sarà l’unica aggiunta importante alla storia, poiché un precedente trailer del film ha rivelato che il film approfondirà la storia del disertore di Zeon Cucuruz Doan e introdurrà diversi nuovi personaggi sotto forma di Southern Cross Squadron, una squadra d’élite di piloti Zaku.

La squadra sarà doppiata da una schiera di veterani del doppiaggio di anime, tra cui Yuu Hayashi (Manjiro “Mikey” Sano in Tokyo Revengers), Shizuka Itou (Sailor Venus in Sailor Moon Crystal) e Koji Yusa (Shadow the Hedgehog nella serie di videogiochi Sonic the Hedgehog della Sega).

Il film Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima) mostrerà al pubblico una rivisitazione dell’episodio 15 pescato dalla serie originale cult del franchise, aggiungendo una rivisitazione da zero sia delle scene che dei dialoghi.