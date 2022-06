Dragon Ball Super “cancella” l’unica vittoria di Vegeta su Goku

Sebbene i due si siano scontrati in numerose occasioni nel corso della serie di Dragon Ball, Vegeta è riuscito a sconfiggere tecnicamente Goku solo una volta, una vittoria che è stata completamente ribaltata da Dragon Ball Super nell’ultimo periodo.

In Dragon Ball Z, quando Vegeta è stato corrotto dalla magia di Babidy e si è trasformato in Majin Vegeta, la sua rabbia e le sue frustrazioni interiori si sono rivolte contro di lui, diventando le sue catene metaforiche che lo legano al controllo del Mago malvagio.

Come Majin Vegeta, il Saiyan corrotto commise una serie di atrocità, tra cui quella di distruggere un intero angolo dello stadio del Torneo Mondiale di Arti Marziali.

In risposta alla malvagità di Vegeta, Goku lanciò un attacco contro di lui che portò i due ad affrontarsi in un incontro di una valenza epica, coronata dalla potenza distruttiva del Super Saiyan.

Il combattimento è stato piuttosto equilibrato, con entrambi che hanno sferrato colpi devastanti reciprocamente. Alla fine, però, Majin Vegeta si è aggiudicato la vittoria dopo che Goku ha abbassato la guardia, permettendo al Saiyan corrotto di sferrare un colpo finale che mise fine alla battaglia.

In Dragon Ball Super Capitolo 20 di Akira Toriyama e Toyotarou, Vegeta e Goku si recano nel mondo alternativo di Future Trunks, dove il malvagio Zamasu e Goku Black (che era un altro Zamasu in possesso del corpo di un Goku alternativo) hanno decimato il pianeta e intendono fare lo stesso con l’intero multiverso.

Per salvare il mondo di Trunks e preservare tutti gli altri, Vegeta e Goku dovevano fermare questi mostri in quel momento, anche se ciò si sarebbe rivelato più difficile di quanto i Saiyan avessero inizialmente pensato.

A causa dell’incessante bisogno di dimostrare la propria superiorità rispetto a Goku in qualsiasi forma Kakarrot abbia assunto, Vegeta sceglie di combattere Goku Black mentre il vero Goku combatte contro Zamasu. Sebbene all’inizio Vegeta combatta bene, questa versione malvagia di Goku finisce per sconfiggerlo sonoramente.

Proprio come Zamasu si è impossessato del corpo di Goku per diventare Goku Black, Vegeta è stato sopraffatto dalla magia oscura di Babidy ed è stato effettivamente corrotto, trasformandosi in Majin Vegeta.

Per rendere le situazioni ancora più simili, entrambe le versioni distorte di ciascun guerriero Saiyan hanno vinto le rispettive battaglie.

Majin Vegeta ha sconfitto Goku e in modo quasi identico a come Goku Black ha sconfitto Vegeta, creando così una simmetria narrativa troppo perfetta per essere ignorata.

Pur essendo diversi, sia Goku Black che Majin Vegeta hanno rappresentato il massimo della malvagità di ciascun personaggio, con la differenza principale che in Goku Black non c’era traccia di Goku dopo che Zamasu si era scambiato con lui, mentre Majin Vegeta era semplicemente una versione corrotta del Principe Saiyan, alimentata dalla rabbia e dall’invidia dell’originale.

Sebbene le circostanze che circondano le esistenze dei due Saiyan malvagi non siano perfettamente allineate, i parallelismi visivi sono impressionanti e gli esiti sono esattamente gli stessi: l’unica vittoria di Vegeta su Goku è stata completamente ribaltata da Dragon Ball Super.