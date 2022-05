Il trailer di Batman: Failsafe con… i Tre Joker?!?

La DC ha pubblicato un trailer per Batman: Failsafe, la storia che segna l’esordio della run su Batman dello scrittore Chip Zdarsky e dell’artista Jorge Jiménez.

Pubblicato su sul canale YouTube della DC, il trailer di Batman: Failsafe mette in luce la vivida arte di Jiménez che raffigura Batman, i suoi alleati e i suoi cattivi, dicendo che “Il Cavaliere Oscuro ha un piano per tutto, persino la morte“. Questo può far pensare che ci sia un collegamento narrativo diretto con le vicende della Morte della Justice League e Dark Crisis.

Il video promuove Batman #125, che sarà il primo numero del lavoro del nuovo team creativo sul titolo con l’arco “Failsafe”. L’arco narrativo introdurrà un nuovo pericoloso cattivo per Bruce Wayne, ma il trailer anticipa che alcuni membri classici della sua galleria di ladri continueranno a causare problemi a Gotham City.

Il Pinguino e Clayface sono entrambi mostrati nel trailer, così come il Joker, anche se in realtà sono presenti tre Joker. Sebbene non sia chiaro se questo sia un riferimento alla serie Batman: Three Jokers dello scrittore Geoff Johns e dell’artista Jason Fabok, l’artwork mostra tre diversi Joker in piedi sopra i corpi dei due Robin Damian Wayne e Tim Drake, Nightwing/Dick Grayson e Catwoman /Selina Kyle.

Tuttavia, negli eventi di Three Jokers, uno dei Joker, “The Comedian” uccide gli altri due, rimanendo l’unico Joker originale rimasto, il che significa che se i Joker visti qui devono essere “The Comedian“, “The Criminal” e “The Clown“, non sappiamo come possano essere tornati “The Criminal” e “The Clown”.

Ma a ben vedere i Joker non sembrano essere esattamente gli stessi di Three Jokers, dato che il clown sulla destra sembra essere stato preso da Batman Beyond: Return of the Joker (2000) in base al suo vestito scuro e ai capelli lisci all’indietro. Dal momento che gli altri due sembrano rispettivamente le iterazioni più vecchie e attuali del cattivo, è possibile che questa sia una visione del passato, presente e futuro del Joker.