Jujutsu Kaisen 0: la pellicola tocca i 13,7 miliardi di yen nelle ultime proiezioni in Giappone

Abbiamo spesso discusso di Jujutsu Kaisen 0 non solo per la sua egregia qualità ma anche per gli incredibili incassi al botteghino che sta ottenendo in USA e Giappone.

Ad oggi, successivamente all’essersi posizionato come il decimo film anime con più incassi di sempre, raggiunge la settima posizione, vicino a dei veri e propri giganti.

La pellicola curata da Studio MAPPA entra al settimo posto della classifica assieme a Wheatering With You – 2019, Ponyo – 2008, Il Castello Errante di Howl – 2004, Your Name – 2016, La Città Incantata – 2001, Demon Slayer: il treno Mugen – 2020. (riordinati tutti dalla sesta posizione fino alla prima).

Dopo 157 giorni nelle sale giapponesi, Jujutsu Kaisen 0 ha concluso oggi la sua elegante corsa, con le proiezioni di chiusura e un evento teatrale con il cast che è stato trasmesso in tutto il paese in 342 sale.

Anche se il totale degli incassi sarà visionabile tra pochi giorni, i numeri che includeranno le proiezioni finali e l’evento teatrale, sono stati annunciati fino al 28 maggio, 156° giorno di permanenza nelle sale, rivelando che Jujutsu Kaisen 0 ha raggiunto 13,7 miliardi di yen (120,77 milioni di dollari) al box office giapponese con 9,77 milioni di biglietti “staccati”.

Questo risultato fa salire il film prequel al 14° posto della classifica giapponese riguardante i maggiori incassi di tutti i tempi. Il film prodotto dalla MAPPA condivide la classifica con L’ultimo samurai (2003) film cult con Tom Cruise.

Non c’è dubbio che quest’ultimo manterrà questo posto, facendo scendere L’ultimo samurai al 15°. La pellicola è rimasta consolidata all’ottavo posto tra i film anime di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone.

Con questi numeri, il posto di Jujutsu Kaisen 0 nella classifica degli incassi giapponesi si consolida dietro a Weathering with You sia in quella che è la lista degli anime più visti della storia.

Il film di Shinkai ha guadagnato 14,19 miliardi di yen (138 milioni di dollari), rendendo impossibile per Jujutsu Kaisen superarlo, anche con il tutto esaurito di oggi.

Crunchyroll ha trasmesso in streaming la prima stagione dell’anime televisivo Jujutsu Kaisen 0 in simulcast, lasciando il pubblico italiano a leggere solamente i sottotitoli.

Crunchyroll ha distribuito il film prequel dell’anime nelle sale nordamericane il 18 marzo e in altri territori nei mesi successivi e Dynit ha confermato che uscirà doppiato anche nelle sale nostrane, nel corso di giugno 2022.